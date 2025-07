Beni culturali, feste di paese, escursioni e visite guidate in luoghi tutti da scoprire

“Manifesta Bellezza” è il titolo del fine settimana che Fondazione CRC dedica ai beni culturali della provincia di Cuneo: il 5 e 6 luglio sarà possibile visitare oltre 30 beni culturali in provincia di Cuneo, restaurati nel corso degli anni grazie al contributo della Fondazione CRC.

Restano tantissime le proposte di eventi outdoor, con escursioni enogastronomiche, festival, trekking e visite guidate in luoghi affascinanti e tutti da scoprire.

Numerose le fiere, i festeggiamenti patronali, i concerti legati ai festival, le aperture di luoghi iconici della provincia, gli spettacoli teatrali, le mostre d’arte e fotografiche.

Mercatini, rassegne culturali e spettacoli per i più piccoli completano l’offerta variegata del week end, da programmare sempre con un occhio alle condizioni meteo.



MANIFESTA BELLEZZA

Weekend di aperture speciali del patrimonio complesso di beni culturali, chiese, cappelle, fortificazioni, castelli, palazzi storici e siti archeologici che rappresentano le radici della storia del territorio cuneese.

Tutti i siti e gli orari qui: https://fondazionecrc.it/manifesta-bellezza/

CUNEO

DAL PAESAGGIO AL CONTEMPORANEO

Domenica 6 luglio presso la sala mostre del Collegio dei Geometri di Cuneo (via San Giovanni Bosco, 7h), orario 15.30 - 19.30 aperta la mostra dell'artista Fabrizio Oberti "Dal paesaggio al contemporaneo". Ingresso libero. Info: 380 53 09 383.

CUNEO

ZOÈ IN CITTÀ

Domenica 6 luglio ultimi appuntamenti con il festival “Zoè in città”. Info: www.zoeincitta.it

BATTIFOLLO

ESCURSIONE SULL’ANTICA STRADA DEI CASTELLI

Domenica 6 luglio, con ritrovo alle ore 8.30 presso il cimitero di Battifollo, escursione ad anello di circa 14 km sull'antica strada tra i castelli di Battifollo e Lisio. Percorso di facile difficoltà e adatto a famiglie e bambini dagli 8 ai 10 anni, di circa quattro ore. Info e prenotazioni: 348 45 26 914

www.usqueitinera.it

BENE VAGIENNA

FERIE DI AUGUSTO

Nel week end continuano gli appuntamenti con il Festival di Teatro "Ferie di Augusto", giunto alla sua ventesima edizione. Programma completo su https://www.torinospettacoli.com/

BERNEZZO

BIRRA FOREVER

Domenica 6 luglio, in località Magnesia, 35a edizione di “Birra Forever”, con musica live, cibo e “Beer garden”.

BORGOMALE

FESTA MADONNA DEL CARMINE

Domenica 6 luglio a partire dalle ore 9, 29° raduno dei trattori d'epoca ed esposizione tra le vie del borgo di oggetti di artigianato e prodotti tipici locali. Seguirà un'escursione in MTB/E-MTB. Alle ore 13 pranzo in paese, giochi per bambini e ragazzi dalle ore 16 con una golosa merenda. Info: 371 47 36 401.

BORGO SAN DALMAZZO

E-STATE CON NOI A MONSERRATO

Domenica 6 luglio alle ore 20.30, il Santuario di Monserrato ospiterà il concerto "Vissi d’Arte, vissi d’Amore", un evento che segna l’inizio della rassegna estiva E-state con noi a Monserrato 2025. Info: cristianpeirone@gmail.com



BOVES

FESTA D’LA MADONA

Domenica 6 luglio, alle ore 9, IV Raduno Vespa con tour e in serata concerto Mega 90 con Dj Marco Marzi e Marco Skarica. Info: 333 99 42 059 - 347 44 51 003.

BRA

LA MIA ZIZZOLA

Domenica 6 luglio, in orario 10 - 18, nel parco della Zizzola, sarà visitabile la mostra del pittore braidese Franco Gotta, che espone 20 opere. Ingresso libero.

BRIAGLIA

ESCURSIONE IN E-BIKE

Domenica 6 luglio, alle ore 14, escursione in e-bike con accompagnatore cicloturistico della Regione Piemonte alla scoperta del Sentiero Regionale Landandè, nel Comune di Briaglia. Info: https://sentierolandande.it/

CAMO

MANI E NATURA

Domenica 6 luglio giornata di festa in paese, con bancarelle di hobbisti, lavori all’uncinetto, visite al Museo del riciclo, passeggiate.





CASTELLETTO STURA

FESTA DI SAN MAGNO

Domenica 6 luglio festeggiamenti in onore di San Magno, con momenti conviviali, appuntamenti musicali e benedizione dei mezzi agricoli. Info: 353 47 20 297.

CASTELMAGNO

ESCURSIONE

Domenica 6 luglio alle ore 9, con ritrovo all'Abri di Pradleves, escursione per la Val Grana alla scoperta della grotta del ghiaccio e del comune di Castelmagno. Info: https://www.emotionalp.com/

CELLE MACRA

CANTUNAL SPUNTI DI ARCHITETTURA ALPINA

Nel week end aperta presso l'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira la mostra fotografica "Cantunal: Spunti di archittettura alpina", situata nell'omonimo edificio in borgata Castellaro. La mostra è visitabile previo contatto con il Comune in orario d'ufficio. Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it/

***

CHERASCO

SIBLA 2025

Domenica 6 luglio torna l’appuntamento con l’antica festa popolare cheraschese, la Sibla Edizione 2025. In programma passeggiata enogastronomica, dj set con i Tutta Fuffa, giochi e il classico picnic. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it/

CHERASCO

ETERNE MEMORIE

Domenica 6 luglio dalle 11 alle 19, nella Chiesa di San Gregorio, visitabile la mostra fotografica: “Eterne memorie” dedicata all’arte cimiteriale. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it/

DEMONTE

MELODIE DIPINTE

Domenica 6 luglio, alle ore 17 nel Teatro Parrocchiale, l'Associazione "LIVE A.P.S." di Savigliano presenterà lo spettacolo "Melodie dipinte - Mai visto un Puccini così!", arie famose di Giacomo Puccini messe a confronto con dipinti celebri. Info: amicididemonte@gmail.com

DRONERO

100 ANNI DI MUSICA

Domenica 6 luglio, alle ore 9.30 concerto itinerante nel centro storico di Dronero della Banda musicale San Luigi con la Banda giovanile di Ferentino. Partenza da Piazza XX Settembre ed arrivo in Piazza "Don Mattio" per le celebrazioni della Santa Messa. Info: 347 93 60 357.

ELVA

SAGRA DEL RODODENDRO

Domenica 6 luglio, appuntamento con la "Sagra del Rododendro 2025". In programma il mercatino dell’artigianato, il pranzo in piazza, il concerto del gruppo “Mistral Kizz”, il taglio del tronco (“Garo dal truplou”) e attività teatrale per bambini. Info: 347 95 25 382.

ENTRACQUE

MERCATINO E BOTTEGHE IN STRADA

Domenica 6 luglio, dalle ore 8 alle 19, "Mercatino e Botteghe in Strada" per le vie del centro storico di Entracque, organizzato dal Comune di Entracque in collaborazione con l'Associazione La Luna. Info: https://www.turismoentracque.it/

ENTRACQUE E VALDIERI

PARCO ACCESSIBILE

Domenica 6 luglio porte aperte per la comunità sorda segnante grazie alla Cooperativa Montagne del Mare. Il Centro “Uomini e Lupi”, il Giardino Botanico “Valderia” e il Parco Archeologico di Valdieri propongono le visite guidate con la presenza di interpreti in LIS. Info: https://www.montagnedelmare.it/eventi-ed-attivita

GAMBASCA - MARTINIANA PO

LA CANZONE DELLA FORESTA

Domenica 6 luglio, con ritrovo nella Biblioteca del Bosco alle ore 14.30, appuntamento “Zana Fest - Correnti di Valle”, con monologo teatrale di Irene Borgna, una storia di resistenza civile che parla di ambiente, di emancipazione, di coraggio. Info: 340 64 39 131 info.zanafest@gmail.com

***

LEVICE

DESMOLANGHE

Domenica 6 luglio, con ritrovo ad Alba alle ore 10 in corso Piave, raduno appassionati Ducati e giro nelle colline di Langa con arrivo a Levice in piazza del municipio alle ore 12. Seguirà pranzo.



LIMONE PIEMONTE

MERCATINO

Domenica 6 luglio, dalle 9 alle 19, nel centro di Limone Piemonte, si svolgerà il mercatino dell'artigianato del legno, della pietra e delle ceramiche. Sabato 5, inoltre, sarà possibile visitare i banchi anche la sera. Info: https://www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita

MAGLIANO ALFIERI

CONCERTO BANDE MUSICALI

Domenica 6 luglio, alle ore 17.30, presso il Parco del Castello di Magliano Alfieri, in occasione dell’apertura della VIa edizione del “Magliano Alfieri Classic Festival”, concerto delle bande musicali “La Maglianese” e “G.Cotti” - Città di Asti aps. Info: www.maglianoalfieri-classicfestival.com/

MARMORA

LUOGHI DI PASSAGGIO

Domenica 6 luglio, alle ore 11, nella parrocchia di San Massimo, concerto di musica medievale dell’Ensemble Alnus Lyra. Un’occasione unica per riscoprire atmosfere e suoni dell’antichità. Info: 335 83 76 848.

MARTINIANA PO

PROFUNDUM - ORIZZONTI DEL SACRO

Domenica 6 luglio sarà ancora visitabile la mostra dell'artista Bruno Giuliano "Profundum - Orizzonti del Sacro", presso la Confraternita dei Disciplinanti a Martiniana Po in piazza Gauthier, 6. Orario: 10-12 e 16.30-18. Ingresso libero. Info: www.grandarte.it/

MONDOVÌ

MANIFESTA BELLEZZA

Domenica 6 luglio a Mondovì si svelano alcuni gioielli del patrimonio culturale della Provincia di Cuneo. L'iniziativa, organizzata da Fondazione CRC, consentirà di visitare alcuni dei beni più importanti della città. Info: https://fondazionecrc.it/manifesta-bellezza

NOVELLO

BABELLO FEST

Domenica 6 luglio dalle 10 alle 21.30, nel centro del paese, si terrà “Babello Fest - Graphic Novello Edition” esposizione di artigiani, artisti, laboratori per bambini e adulti, talk, workshop, musica, street food e molto altro. Info: https://www.novelab.it/

ORMEA

ORMEA IN ONDA 2025

Domenica 6 luglio, gara con discesa acquatica lungo le strade allagate del borgo medievale di Ormea. In concomitanza la prima edizione della Sagra Country. Info: www.facebook.com/idee.giovani

PRADLEVES - MONTEROSSO GRANA

VALLE GRANA CULTURAL VILLAGE FESTIVAL DIFFUSO

Domenica 6 luglio, i comuni di Monterosso Grana e Pradleves ospitano il “Valle Grana Cultural Village - Festival Diffuso”, due giorni di escursioni, proiezioni, presentazioni di libri e laboratori esperienziali per la rilettura culturale e aggregativa dei borghi. Info: https://vallegranaculturalvillage.it/#idea

PRUNETTO

OLIMPIA

Domenica 6 luglio presso il castello di Prunetto, inaugurazione di “Olimpia”, biennale di arte contemporanea diffusa in Alta Langa. Info: https://olimpiacontemporanea.com/

ROASCHIA

CATRI PASS EN BUCUN

Domenica 6 luglio, a partire dalle ore 11, presso il comune di Roaschia, si svolgerà l’evento "Catri pass en bucun" camminata gastronomica alla scoperta dei sentieri e delle borgate del paese. Il percorso si sviluppa su strade asfaltate, sterrate e sentieri puliti. Info: https://www.comune.roaschia.cn.it/

ROBILANTE

MUSEI APERTI

Domenica 6 luglio, il Museo della Fisarmonica e il Mu.S.Com-Museo del suono saranno aperti dalle 10 alle 12. Info: 328 86 55 394 - 348 95 54 673 www.museofisarmonica.com www.comune.robilante.cn.it

SAMPEYRE

FESTA DELLE BOLLE

Domenica 6 luglio, dalle 10.30 alle 23 ottava edizione della “Festa delle Bolle”, con percorso gonfiabile ad ostacoli, circuito laser, e gioco musicale animato. Info: https://www.facebook.com/lafestadellebolle/

SOMMARIVA DEL BOSCO

SOMMA D’AJ

Domenica 6 luglio, con ritrovo e aperitivo alle 11.30 in piazza Seyssel, passeggiata enogastronomica con prodotti tipici locali alla scoperta del Paese di Fiaba. Info: 351 63 12 189.

VALDIERI

UNA MONTAGNA DI FIORI E MIELI

Domenica 6 luglio, appuntamento alle ore 9 presso il parcheggio del Gias delle Mosche, oltre le Terme di Valdieri per la rassegna "Assaggi di Biodiversità: vivi la montagna con chi la abita". Un'escursione a passo lento, adatta a tutta la famiglia. Info: https://www.areeprotettealpimarittime.it/

VERNANTE

FESTINO DI SAN MACARIO

Domenica 6 luglio, gran festino di San Macario, con musica, risate, tradizione e tanto divertimento in compagnia. Dalle ore 19 e fino a tarda notte cibo, vini e bevande, musica, balli e giochi in compagnia. Info: 328 2734 902.