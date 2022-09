Papà e figlio conquistano il 10° campionato italiano di Bocce Quadre a Mondovì

Si è concluso ieri sera, domenica 11 settembre, il 10° Campionato di Bocce Quadre a Mondovì.

A conquistare il titolo di campioni italiani sono stati i monregalesi Riccardo e Lorenzo Bessone.

che si sono imposti davanti alle coppie Alfredo Damonte-David Galemo (2°posto), Mattia Biglia- Daniele Biglia (3°) e Paolo Borello-Giorgio Oria (4°).

Lorenzo Bessone, classe 2010, oltre a conquistare il titolo registra il record come il più giovane campione di BQ.

Nella giornata di ieri in tantissimi, provienienti anche da fuori provincia, si sono sfidati in piazza Maggiore dove, in occasione delle riprese di "Italia 1" sono stati allestiti alcuni laboratori che mostravano come nascono le bocce quadre. Per la prima volta è stato aperto anche il "temporary museum" nella bottega di via Vico.

Prima delle premiazioni, alla presenza delle autorità, è stata eletta anche Miss Bq 2022: Roberta Bonelli, omaggiata con fascia e un omaggio floreale "cubico".