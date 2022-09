Bra, aperto il contest fotografico dell’Avis per selezionare gli scatti da inserire nel calendario 2023

Sulla scia del successo crescente degli anni scorsi, l’Avis Bra ripropone il contest fotografico a tema per selezionare i 12 migliori scatti fotografici da inserire nel calendario 2023, la cui copertina sarà realizzata dall’artista locale Francesca Semeraro. Giunto ormai alla sesta edizione, il contest 2022 si riallaccia a quello che lo ha preceduto per il tema legato all’ambito ecologico: dopo l’acqua, questa volta tocca alla Terra.

"Tutti noi sappiamo che la nostra povera Terra non se la passa benissimo: tre quarti della superficie terrestre non coperta da ghiaccio sono stati significativamente alterati, gran parte degli oceani è inquinata e oltre l'85% delle zone umide è andata perduta", spiega la vicepresidente Stefania Cassine. "Le specie attualmente minacciate di estinzione sul pianeta sono circa 1 milione. Il tasso di estinzione di specie animali e vegetali è 1.000 volte superiore a quello naturale. Dobbiamo fare qualcosa tutti insieme per frenare questo drammatico processo di distruzione e noi avisini, nel nostro piccolo, vogliamo sensibilizzare i nostri donatori con le vostre foto per tutto il 2023".

Chiunque, appassionato di fotografia anche non braidese ma non professionista, può cimentarsi nell’impresa e concorrere all’estrazione. Le foto, in formato jpeg, orizzontali e con una risoluzione di almeno 3000 pixel sul lato più lungo, devono essere spedite (non più di tre per fotografo) all’indirizzo mail calendarioavisbra@gmail.com entro il 15 ottobre 2022. Preliminarmente è necessario scrivere sempre al medesimo indirizzo mail per ricevere il regolamento ed il modulo di partecipazione.

La commissione, composta da componenti del consiglio direttivo dell’Avis, selezionerà le 12 foto in base alla sensibilità e attinenza al tema. Tutti i selezionati avranno un piccolo omaggio, ma i tre che avranno ricevuto più voti un premio speciale: il primo l’abbonamento Musei del Piemonte che consente l’ingresso gratuito per un anno ai principali Musei del Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia mentre il secondo e terzo classificato riceveranno un abbonamento di 10 ingressi ai cinema braidesi. Il calendario sarà poi offerto, come ogni anno, ai donatori di sangue della Sezione durante una festa prenatalizia.