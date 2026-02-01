La prima domenica di febbraio nella Granda si vive tra sfilate, teatro e tradizioni

Entrano nel vivo durante il week end i carnevali in tutta la provincia Granda, con sfilate a Fossano, Dronero, Revello, Cervasca e festeggiamenti in altre località.

Moltissime le opportunità per assistere a spettacoli teatrali o a concerti, e numerose le proposte per ciaspolate sulla neve, anche in notturna, o camminate in collina.

A Cuneo si terrà il festival della poesia “Poeticôni”, a Saluzzo si presenterà la nuova Castellana.

Eventi sportivi, mostre, mercatini, laboratori completano le proposte per un fine settimana di relax. Si consiglia sempre di consultare con attenzione le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Domenica 1 febbraio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO

LA PASTRENGO

Domenica 1 febbraio, dalle 9 alle 18.30, sarà aperta presso palazzo Samone in via Amedeo Rossi 4, la mostra "La Pastrengo - 90 anni di gloria". Info: https://mostracarabinieripastrengo.it/

CUNEO

GEPPETTO

Domenica 1 febbraio alle 17.30 nell'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, spettacolo nell’ambito della rassegna "Domeniche a teatro" della Compagnia Melarancio, intitolato "Geppetto". Info: https://www.dispariteatro.it

CUNEO

POETICÔNI

Nel week end si svolgerà la seconda edizione del festival “Poeticôni”, che coinvolgerà alcuni dei luoghi centrali nella vita della città. La poesia si troverà nei luoghi di passaggio per trovare le persone. Info: https://www.poeticoni.it/

***

ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Domenica 1 febbraio, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 1 febbraio, con ritrovo all'interno della chiesa di San Giuseppe in via Vernazza 6, sarà attivo il percorso guidato Alba Sotterranea, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Durata 1 ora e 45 minuti. Info: ambientecultura.it

***

BENE VAGIENNA

MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera, consultare il sito https://www.amicidibene.it/

BENE VAGIENNA

IL SOTTO E IL SOPRA DI COLAPESCE

Domenica 1 febbraio, alle ore 17, presso la Sala Don Giraudo in piazza San Francesco 3, andrà in scena lo spettacolo di teatro per ragazzi "Il sotto e il sopra di Colapesce". Info: https://mulinoadarte.com/

***

BRA

STAGIONE TEATRALE

Domenica 1 febbraio alle ore 21 al Teatro Politeama spettacolo “La merda” di Silvia Gallerano regia di Cristian Ceresoli. Info: https://www.turismoinbra.it

***

BUSCA

SBAM

Domenica 1 febbraio, la mostra SBAM! sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30. Saranno disponibili, su prenotazione, visite guidate incluse nel biglietto d’ingresso nei seguenti orari 11, 15, 16 e 17, per accompagnare il pubblico alla scoperta degli artisti che hanno rivoluzionato l’arte contemporanea. Info: https://sbampopart.it

***

CANALE

RICCI IN MASCHERA

Domenica 1 febbraio, con ritrovo alle ore 13.30 e partenza alle ore 14 da Piazza Europa, camminata di circa 9 km, senza difficoltà particolari, che seguirà sentieri in vigneti, frutteti e boschetti, utilizzando strade quasi esclusivamente sterrate o comunque a traffico ridotto, dal titolo “Ricci in maschera”. Info: https://camminarelentamente.it/ricci-in-maschera-del-primo-febbraio/

***

CASTAGNITO

TOUR NEI SENTIERI

Domenica 1 febbraio, con ritrovo alle ore 8.30 in via G. Marconi 47 (parcheggio dietro il palazzo del Comune) e partenza alle ore 9, si ripropone la camminata su alcuni percorsi nelle colline del Roero tra vigneti, frutteti e boschi. Info: 339 21 70 681 - www.naturaltrek.it

***

BOVES

CONCERTO DELLA CORALE

Domenica 1 febbraio alle ore 16.30, la Corale Polifonica Santalbanese animerà la S. Messa al Santuario Regina Pacis, in occasione della 48° Giornata per la Vita.

***

CERVASCA

CARNEVALE

Domenica 1 febbraio, alle ore 14.30, partenza della sfilata di carnevale dalla piazzetta dell’asilo alla piazza Dotto Bernardi dove avverrà la battaglia di coriandoli e si distribuirà la merenda. 6 i gruppi confermati per la sfilata.

***

CHERASCO

"SBAM - UN PERCORSO NELLA POP ART"

Domenica 1 febbraio, presso Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione di 150 opere, un viaggio vibrante attraverso la Pop Art, movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico del XX secolo. Orari 9.30/12.30 – 14.30/18.30. Info: 0172/427050.

CHERASCO

PROVA D’AMORE

Domenica 1 febbraio, alle ore 17, al Teatro “G. Salomone”, andrà in scena la commedia “Prova d’Amore”, portata in scena dall’Associazione teatrale amatoriale Banda Brusca, spettacolo brillante che gioca con sogni di ascesa sociale, relazioni familiari e situazioni al limite del paradosso. Info: 347 785 14 94.

***

DEMONTE

VISITE A PALAZZO BORELLI

Domenica 1 febbraio, alle 10.30 e alle 15.30, saranno possibili le visite guidate a Palazzo Borelli, simbolo di Demonte, Info e prenotazioni: 328 20 32 182 - portadivalle@vallesturaexperience.it

***

DRONERO

CARNEVALE STORICO

Domenica 1 febbraio la città di Dronero festeggia il Carnevale Storico, con la partecipazione delle maschere Dragone, Dragonetta e Giuanin Pajalunga. Sfilata dei carretti e gruppi mascherati. Info: 340 99 48 131.

***

ENTRACQUE

BIATHLON

Nel week end si svolgeranno sulle piste di Entracque i campionati italiani di biathlon giovanile con la partecipazione di oltre 260 atleti. Ingresso libero. Info: www.scifondoentracque.it

***

FOSSANO

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI

Domenica 1 febbraio alle ore 17, presso la suggestiva cornice di Palazzo Burgos, si terrà "Il Carnevale degli Animali", concerto pianistico a 4 mani di Irene Veneziano & Eliana Grasso. Info: https://fondazionefossanomusica.it

***

FRABOSA SOTTANA

FEBBRAIO A PRATO NEVOSO

Domenica 1 febbraio si terranno gli eventi Après-ski "Baciame stupida" presso Chalet il Rosso e Grinch Vs Asso presso Prato Nevoso Village. Info: https://pratonevoso.com/

***

LIMONE PIEMONTE

POSTER STORICI

Nel week end, presso la sala espositiva del Grand Palais Excelsior, sarà possibile visitare la mostra "Limone Piemonte tra passato e presente", un viaggio attraverso manifesti storici, immagini, disegni e ricordi. Ingresso libero.

LIMONE PIEMONTE

DALL'800 AI GIORNI NOSTRI

Domenica 1 febbraio, sarà visitabile nei locali dell'ex Banca Popolare di Novara, la mostra di pittori dall'800 ai giorni nostri. Promossa dall’Associazione culturale Ego Bianchi e dalla Galleria Senesi Arte di Cuneo. Orario: 10-12/15-18. Ingresso libero. Info: www.limoneturismo.it/

***

MONDOVÌ

CUBIQA IN CERAMIQA

Nel week end sarà ancora visitabile presso il Museo della ceramica la mostra “Cubiqa in Ceramiqa”. Ingresso libero negli orari di apertura del museo. Info: 0174/330358.

***

PIOBESI D’ALBA

BURATTINARTE D’INVERNO

Domenica 1 febbraio, alle ore 16.30, nel Salone Polifunzionale in piazza San Pietro, si svolgerà lo spettacolo "Codamozza il Gatto" della Compagnia Habanera Teatro di Pisa. Info: https://burattinarte.it/

***

PRIOCCA

FESTA DI SAN SEBASTIANO

Domenica 1 febbraio si celebrerà la festa di San Sebastiano con S. Messa solenne alle ore 10 e a seguire incontro pubblico in municipio e aperitivo comunitario.

***

RACCONIGI

CIAK SI GIRA

Domenica 1 febbraio, alle ore 11.30 e 14.45, presso il Castello di Racconigi torna "Ciak si gira in Castello", la speciale visita guidata, arricchita di curiosità riguardanti le numerose occasioni in cui la residenza sabauda ha accolto produzioni di film e serie televisive. La prima domenica del mese l'ingresso è gratuito e la prenotazione è obbligatoria. Info: www.cuneoalps.it

RACCONIGI

MONOGRAPHIE

Domenica 1 febbraio alle ore 17 negli spazi della Soms in via Carlo Costa 23 avrà inizio “Monographie” spettacolo di giocoleria della compagnia Defracto nell’ambito della rassegna “Raccordi”. Info: 349 24 59 042 – www.progettocantoregi.it

***

REVELLO

SAN BIAGIO E IL CARNEVALE

Domenica 1 febbraio, alle ore 15, Santa Messa al Santuario, seguita da vin brûlé e cioccolata calda, mentre alle ore 21 si svolgerà lo spettacolo Revello's Got Talent. Info: www.facebook.com/prolocorevello

***

SALUZZO

CARNEVALE-CASTELLANA

Domenica 1 febbraio, alle ore 10, presso il palazzo comunale, si svolgerà la presentazione ufficiale della nuova Castellana, con annessa consegna delle chiavi della città, della nuova Castellana, accompagnata dall’immancabile Ciaferlin, dalle Damigelle e dai Ciaferlinot. A seguire, brindisi in piazza e per le strade del centro. Info: www.fondazionebertoni.it

SALUZZO

MERCANTICO

Domenica 1 febbraio, dalle ore 8, presso il Quartiere, si terrà il primo appuntamento del MercAntico 2026 organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni. Oggetti, mobili, arredamento per la casa e curiosità saranno i protagonisti di questa iniziativa tanto amata dai collezionisti ed appassionati di vintage. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO

MUSIC FOR FAMILY

Domenica 1 febbraio, alle ore 15.30, presso la sede della Scuola APM di Saluzzo, primo appuntamento di Music for Family – in viaggio tra suoni e fantasia. Uno spettacolo poetico e coinvolgente, pensato per i bambini dai 3 agli 11 anni. Info: https://scuolaapm.it/

SALUZZO

CORRERE NELL’ABISSO

Domenica 1 febbraio, dalle 15 alle 18, negli spazi dell'atelier di Salita al Castello 15-A, sarà possibile visitare la mostra fotografica "Correre nell'abisso", con gli scatti realizzati dal reporter Daniele Caponnetto. Info: 340 85 041 47 - 346 08 32 494.

SALUZZO

MONDO