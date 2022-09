Esercizio del diritto di voto per i soggetti in isolamento da Covid

In occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022, la Struttura Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl CN1 garantirà il rilascio dei Certificati Medici a elettori in isolamento domiciliare fiduciario per covid19 e pertanto impediti ad allontanarsi dalla propria abitazione.

Coloro che necessitano di un Certificato Medico attestante lo stato di isolamento potranno richiedere il certificato scrivendo all’indirizzo protocollo@aslcn1.legalmailPA.it o telefonando al numero 0172/699229 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 14 alle 16.

Nella giornata di sabato e domenica, per particolari necessità, potrà essere richiesto l’intervento del Medico SISP Reperibile telefonando al Centralino del Presidio Ospedaliero di Savigliano (0172719111).