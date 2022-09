Saluzzo, domenica 18 settembre sarà "Negozi in strada"

Torna domenica 18 settembre, a Saluzzo, l’appuntamento tradizionale.

"Ben tornati alla 42esima edizione di Negozi in strada. Se fosse un programma probabilmente queste sarebbero le parole utilizzate, ma questo non lo è. Questa è solo la pura e limpida volontà che hanno i commercianti di continuare nonostante tutto. Descrivere il periodo che stiamo percorrendo non è semplice, ma le attività sono pronte e vi aspettano" comunicano da Confcommercio Saluzzo e zona.

Domenica 18 settembre dalle 9 alle 20 a Saluzzo, con tante occasioni da non perdere.

"Proviamo anche questa volta a non farci abbattere - dichiara il presidente della Confcommercio Saluzzo e zona Danilo Rinaudo - abbiamo organizzato l'evento prendendo spunto dalle richieste pervenuteci dai commercianti e non abbiamo lasciato nulla al caso. Non è facile essere ottimisti in questo momento e non lo è a maggior ragione sentendo e parlando direttamente con i commercianti, ma noi anche questa volta vogliamo provarci e... Non spegniamo le nostre luci!".

Tutto pronto quindi. Da mattina a sera circa 70 attività attenderanno i clienti con coloratissime bancarelle che occuperanno l'intero centro cittadino. 5 concessionarie auto proporranno nuovi veicoli in esposizione. Trucca bimbi, animazioni, giochi, arte e danza attenderanno i più piccoli, per allietare l'intera domenica.

"Nonostante le adesioni in meno rispetto a maggio e la conseguente diminuzione dei fondi a disposizione abbiamo comunque fatto uno sforzo enorme per creare delle attrattive secondarie allo shopping- asserisce Massimo Rea, presidente del Centro Commerciale Naturale - programmi che potessero soddisfare tutte le aree dell'evento. Siamo riusciti ad utilizzare meglio le risorse investendo di più nella pubblicità per far sì che anche dai paesi limitrofi, tutti potessero venire a conoscenza dell'evento".

La Confcommercio, Il Centro Commerciale Naturale e le molte attività che prendono parte all'evento patrocinato dal Comune di Saluzzo e dalla Camera di Commercio di Cuneo vi aspettano numerosi.