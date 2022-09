Busca: sono partiti i lavori per il percorso fluviale sul Maira

Sono cominciati i lavori per la realizzazione del percorso fluviale lungo il torrente Maira, da piazza Giovanni Paolo II - borgo Biandone a via Villafalletto di Busca.



Si tratta di uno dei progetti più interessanti voluti dal Comune per la valorizzazione del territorio e per il miglioramento della qualità della vita dei residenti. L’area interessata è quella lungo il torrente, nel tratto compreso tra la confluenza del rio Talut in borgo Biandone e la strada comunale via Villafalletto, a ridosso del centro storico dove si crea un cammino protetto, ideale per le passeggiate dei bambini e delle famiglie.

Si tratta di un progetto dell'architetto Marzia Bertaina di Roccasparvera, finanziato dal Gal Terre Occitane per l'80% degli 83.200 euro totali (differenza a carico del Comune).

"Il progetto lo stiamo portando avanti con i comuni di Costigliole Saluzzo, Villar San Costanzo e Rossana, con l’associazione Busca & Verde per il Giardino dell’Infinito, con la cooperativa Insieme a Voi per il parco di Villa Ferrero e , per le zone collinari, con l’associazione fondiaria terre di Mezzo" ha detto il sindaco Marco Gallo.