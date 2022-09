Perde il carico sulla provinciale, motociclista cade e finisce in ospedale

E’ stato trasportato all’ospedale di Cuneo in codice di gravità giallo il motociclista vittima dell’incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi (giovedì 15 settembre) sulla provinciale che collega Villafalletto a Tarantasca.



Stando alle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo dopo essere stato colpito da un carico perso da un camion che lo precedeva nella stessa direzione di marcia.



Il centauro è stato soccorso da un’équipe del servizio di emergenza 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per la regolazione del traffico – fatto procedere in senso unico alternato sino allo sgombero della carreggiata – ed effettuare i rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.