Alunna monregalese tra i finalisti del premio letterario Lions

Sabato 1° ottobre, nel pomeriggio, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo si terrà la cerimonia di premiazione dei candidati finalisti della Seconda Sezione del Premio Letterario Lions, dedicato alla composizione di una prefazione ad un’opera di Italo Calvino, sanremese d’adozione, a quasi cento anni dalla nascita, centenario che cadrà proprio il prossimo anno, nel 2023.

Hanno partecipato a questa competizione più di 150 studenti di diverse scuole secondarie superiori italiane. Tra questi pochi finalisti compare Noemi Minetti, che frequenta l’ultimo anno del Liceo Classico G.B.Beccaria di Mondovì. Noemi ha proposto una prefazione a “Lezioni americane”, opera unica nel suo genere, capace di far viaggiare il lettore tra autori diversi di varie epoche; una sorta di guida, ricca e preziosa, che il suo autore ha inteso lasciare come straordinario insegnamento per le generazioni future.

Il lavoro della studentessa monregalese è stato particolarmente apprezzato: a lei e al nostro Liceo, rappresentato per l’occasione dal docente referente, Prof. Stefano Casarino, verrà tributato un prestigioso riconoscimento a cura del Presidente della Giuria, Prof. Mario Barenghi, Ordinario di Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.