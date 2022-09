E’ il momento, iscriviti ai corsi di Salsa e Bachata!

Il Metodo IMPERIAL DANCESPORT TRAINING è un sistema per imparare a ballare di nuova progettazione pensato per chiunque voglia imparare a ballare o voglia migliorare il proprio stile e le proprie abilità in pista. A differenza delle tradizionali scuole di ballo l’Imperial Dance di Cuneo utilizza uno stile di insegnamento unico che consente all’allievo di imparare passi e figure in maniera semplice ed intuitiva. Il Metodo IMPERIAL DANCE insegna tutto ciò che rende il ballo completo: saper guidare una donna e saper seguire un uomo, avere un ballo fluido e sinuoso e che si adatta alla tua personalità.

In senso assoluto Ballare è una cosa bella. Anche le persone che si dichiarano “negate” o che sembrano non mostrare interesse per il ballo, se dovessero in un attimo magicamente acquisire le abilità necessarie per ballare godrebbero tutti del piacere di un’attività che non solo è salutare ma è anche divertente, emozionante e socializzante.

Il metodo Imperial Dance non fa per te se

Conosci tantissime "figure" ma non sei interessato a studiare stile e "come" si comunica con il ballo.

Ritieni che il tuo modo di ballare sia l'unico possibile e non sei disposto a cambiarlo.

Hai difficoltà a seguire i consigli e le indicazioni dell'insegnante e non ti affidi al coach.

Solitamente non sei costante nel rispettare gli impegni presi.

Sei un fan dei video tutorial di YouTube e preferisci il Web al ballo sociale.

I corsi Imperial Dance sono perfetti per te se

Vuoi avere una "mappa sicura" ed un Metodo per imparare in modo eccellente.

Non vuoi perdere tempo con altri tentativi su "corsi improvvisati".

Imparare a ballare è per te una sfida personale

Reputi di avere un livello di conoscenza pari a ZERO o "SOTTO ZERO"

Reputi di avere un livello di conoscenza sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente, ma non sempre riesci a "capire" o "farti capire" dal tuo partner quando siete in pista.

Hai un partner di ballo. Oppure non hai un partner di ballo. Qualsiasi sia il tuo caso per noi non è un problema, alla IMPERIAL DANCE rispondiamo alle esigenze di single e coppie.

In più devi sapere che

Puoi partecipare alle lezioni anche se non hai un partner: la nostra comunità ha sempre partner di ballo più esperti che balleranno con te.

Oltre alla lezione tecnica potrai partecipare gratuitamente alle pratiche guidate, dei momenti dedicati alle prove dove TUTTI ballano con TUTTI e nessuno resta escluso.

Verrai invitato ai nostri grandi eventi, delle feste organizzate esclusivamente per i nostri allievi in cui potrai mettere in pratica quanto imparato divertendoti e scoprendo tante nuove amicizie.

