Trinità, fiaccole e tanti rintocchi di campane come vicinanza verso le vittime di guerra a Gaza

Trinità, fiaccole e rintocchi di campane per Gaza

In segno di solidarietà per Gaza tutta l’Italia si è riunita ieri sera alle 22 nelle sue piazze per rompere il silenzio contro le torture nei confronti della Palestina da parte di Israele.

Anche la piccola Trinità, con la prima cittadina Ernesta Zucco, presente con la sua comunità per esprimere la massima solidarietà nei confronti di una terra martoriata da ormai troppo tempo.

Tanti i rintocchi delle campane in segno di vicinanza, come le fiaccole dei trinitesi, per accendere una luce di speranza.

"Abbiamo fatto molto rumore perché la nostra presenza si sentisse fino in Medio Oriente, perché vogliamo che a Gaza si sentano meno soli" commenta la stessa sindaca Zucco durante la manifestazione.