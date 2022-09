Luca Galfré e Marco Ghibaudo saranno i nuovi gestori dei rifugi Soria-Ellena e Remondino

A seguito della gara del bando rifugi svoltasi nei giorni scorsi per l’aggiudicazione della gestione dei presidi Soria-Ellena e Remondino, in Valle Gesso, la Sezione del Cai di Cuneo, ha individuato i due nuovi gestori.

Il rifugio Soria è stato aggiudicato al borgarino Luca Galfré , 30 anni, che in passato ha gestito il Rifugio Paraloup in Valle Stura e cuoco nella stagione estiva 2022 al rifugio Questa.

Il rifugio Remondino è stato aggiudicato a Marco Ghibaudo , 33 anni, gestore negli ultimi anni del Rifugio Toesca, in Valle Susa.

“I nuovi giovani gestori sono fortemente motivati e hanno presentato un progetto di gestione innovativo e ricco di proposte - commenta il presidente CAI Cuneo Paolo Salsotto -. Entrambi possono vantare una notevole esperienza nella gestione di strutture in montagna. Un caloroso “in bocca al lupo” dalla Sezione CAI di Cuneo”.

Il presidente Salsotto conclude: “Un grandissimo ringraziamento in questa fase di cambiamento va’ ai gestori uscenti da parte di tutti i soci del Cai: a Mary Bacani che ha retto il Dado Soria per 18 anni, facendosi sempre apprezzare per la gentilezza e la capacità di accoglienza. A Franca Torre e, nell’ultimo anno, a Pietro Novarino che hanno gestito ottimamente il Remondino accogliendo nel modo migliore alpinisti ed escursionisti”