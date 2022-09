25 settembre: accesso gratuito per tutti nei musei di Bra

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 ritornano le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Per l’occasione, nella giornata di domenica 25 l’accesso ai musei civici braidesi sarà gratuito per tutti, anche per coloro che non sono residenti in città.

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30 sarà così possibile visitare liberamente il Museo Craveri di storia naturale, il Museo di archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa e il Museo del giocattolo, oltre che la “Casa dei braidesi” ospitata all’interno della Zizzola, il cui accesso è sempre gratuito.

Per maggiori informazioni sul circuito museale cittadino è possibile consultare il sito www.museidibra.it.