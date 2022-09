Boves: riparte la palestra di teatro ragazzi

Ad ottobre ricomincia la Palestra di Teatro per ragazzi 12/15 anni condotta da Elisa Dani presso Il Circolo Pensionati di Boves, in Piazza Borelli.

La palestra di teatro è un luogo di allenamento e di esercizio che accanto ad una formazione più tecnica (uso della voce, dizione, respirazione, movimento…) approfondisce la sua “ricerca” in un’etica dello STARE: un Luogo in cui ci si allena alla consapevolezza di sé e ad occuparsi dell’Altro (sia esso pubblico, compagno di scena, personaggio e parte di sè), in cui si Lavora ad imparare e poi a dimenticarsi di averlo fatto, per lasciarsi sorprendere, stupire, meravigliarsi dal dire e dal fare: un luogo in cui dare spazio all’analisi del processo che produce il lavoro creativo.