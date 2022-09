Saluzzo, in scena il cabaret “fatto a mano” che sa far ridere e commuovere

Il terzo e ultimo appuntamento di "Famiglie in Villa" è per sabato 24 settembre alle 21, a Villa Radicati (via San Bernardino 17).

"Sarà uno spettacolo divertente, intenso e insolito". Il titolo è U.MANI.TA’ ed è portato in scena da Jacopo Tealdi che stupirà il pubblico con due mani che hanno la capacità di essere personaggi parlanti e ballerini, che sapranno far ridere e commuovere.

Lo spettacolo dedicato a grandi e bambini è gratuito e i ringraziamenti vanno allo "Studio dentistico Federica Pescarmona", sponsor dell’appuntamento che chiude la rassegna.

Unico nel suo genere, l’attore sarà invisibile agli occhi del pubblico se non per le sue mani che terranno gli occhi dei presenti incollati alla scena. E non saranno solo i bambini ad essere trasportati in un mondo parallelo e bellissimo.

“Il successo di questi appuntamenti in cui il pubblico è cresciuto ad ogni data, parla di una curiosità e di una voglia di far conoscere l’intrattenimento e la cultura anche ai più piccoli – sostiene Annachiara Busso organizzatrice della rassegna, in collaborazione con Associazione Arte Terra e Cielo. - Il fatto di aver potuto contare sull'imprenditoria locale “illuminata” ha mostrato anche come il binomio cultura/azienda sia sempre più attuale e necessario.

Ringrazio infinitamente Federica Pescarmona per aver creduto insieme a noi in questo progetto e per aver scelto uno spettacolo così originale che chiuderà in bellezza la trilogia di appuntamenti".

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all’interno della villa, ma in questo caso la sala avrà capienza massima di 60 posti.

L’invito è di affrettarsi a prenotare.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 333/4414980