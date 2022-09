Strade chiuse e sensi unici lungo le provinciali a Mondovì, Sampeyre, Pamparato e Dogliani

Prosegue fino a venerdì 7 ottobre prossimo l’interruzione del traffico per tutti i veicoli sulla strada provinciale 564 Cuneo-Mondovì nel tratto di circa 100 metri tra il km 19,750 e k. 19,850 in corrispondenza dello svincolo con la statale 704 (tangenziale di Mondovì). Sono stati individuati percorsi alternativi segnalati sul psoto. Il cantiere riguarda interventi di manutenzione sui giunti del cavalcavia, affidati alla ditta Combicons di Torino.

Da lunedì 26 settembre e sempre fino a venerdì 7 ottobre prossimo resta in vigore dalle 8 alle 18 anche il senso unico alternato regolato con semaforo sulla provinciale 8 di Sampeyre al km 27,330 per lavori di manutenzione al muro di sostegno in prossimità della Diga Enel.

Prosegue fino al 31 ottobre a Pamparato il senso unico alternato regolato con semaforo dalle 8 alle 18 nei giorni lavorativi per interventi di scavo per posa cavi a fibra ottica lungo le strade provinciali 35 (dal km 17,200 al km 17,700), 183 (dal km 6,200 al km 7,100) e sp 330 (km 1,100 al km 2,800) affidati alla ditta Valtellina di Gorle per conto di Open Fiber.

A Dogliani fino al 7 ottobre senso unico regolato con semaforo per lavori di realizzazione della rotatoria lungo la strada provinciale 56 nel tratto innesto sp 661 Dogliani – Rio Gamba innesto sp 32 Bonvicino al km. 1,080. Il divieto è valido dalle 8 alle 18 dei giorni lavorativi.