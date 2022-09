Monica Ciaburro chiama a raccolta elettori e simpatizzanti: "Voto a FdI è voto messo 'in cassaforte'" [VIDEO]

"Invito tutti a votare, domenica 25 settembre. La fiducia a Fratelli d'Italia è un voto messo 'in cassaforte': per anni ci siamo sempre dimostrati concreti, solidi e conseguenti, nelle nostre azioni, a fronte di quanto detto in campagna elettorale. E continueremo a esserlo".

E' ferma Monica Ciaburro, sindaca di Argentera e candidata per il partito di Giorgia Meloni alle elezioni politiche che consegneranno al Paese il prossimo governo. L'esponente - cuneese quanto uno dei fondatori del partito, quel Guido Crosetto a Cuneo nella giornata di martedì 20 settembre - ha chiamato a raccolta elettori e simpatizzanti, con l'obiettivo esplicito di "cambiare per sempre l'Italia".