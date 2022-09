Sopralluogo del sindaco di Saluzzo alle nuove giostre di via Barge

Ci sono «il razzo per volare sulla luna», il «ponte di pneumatici sopra i coccodrilli» «il cavallo che va velocissimo» e tanto altro.



I bambini descrivono così le nuove giostre montate nell’area esterna della scuola materna comunale «Ilaria Alpi» di via Barge.



Nella mattinata di giovedì 22 il sindaco ha effettuato un sopralluogo.



Oltre a razzo, ponte e cavallino, ci sono scivoli, casette, sabbiere e altri giochi, acquistati nell’ambito di un più ampio progetto finanziato dal Comune con 150 mila euro, provenienti dagli oneri di urbanizzazione (la somma che si paga quando si avvia un cantiere per nuovi edifici residenziali e commerciali, per coprire le spese di nuove strade, parcheggi, aree verdi), con cui sono state installate nuove giostrine anche all’altra materna comunale, la «Alessi», nelle aree verdi di corso Piemonte, nel parco «Gullino» di Villa Aliberti e a Cervignasco.



I bambini hanno mostrato al sindaco le nuove attrezzature e hanno ringraziato il Comune per la novità: «Ora il giardino è più bello e ci divertiamo di più» hanno detto alcuni piccoli alunni rivolti al primo cittadino.