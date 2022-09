Evento ludico a Chiusa di Pesio organizzato dall’associazione White Rabbit

L’associazione White Rabbit si presenta a Chiusa di Pesio con un evento ludico. Appuntamento domenica 2 ottobre presso la biblioteca civica Ezio Alberione dalle 14 alle 22.

Sono tante le proposte dell'associazione tra cui accesso gratuito alla libreria di giochi da tavolo, di Gioco di ruolo, tornei di giochi da tavolo, gioco investigativo ambientato nella biblioteca, escape room a tema.

Per concludere al meglio la giornata alla sera presso la sala polifunzionale: “Quizzettone” serale, dove i giocatori dovranno rispondere ad una serie di domande divise per varie argomentazioni (richiesta quota di partecipazione e premi per i vincitori).

Grazie alla collaborazione con l’associazione e grazie al sostegno dell’associazione “Famiglie a Colori” a partire dal 5 ottobre presso la biblioteca sarà possibile usufruire del nuovo scaffale dedicato ai giochi in tavola, adatti a tutte le età, prestabili per una settimana a tutti gli interessati. A partire da novembre, inoltre, l’associazione proporrà per tutti gli associati una serata di apertura della biblioteca dedicata agli appassionati di giochi in scatola e di ruolo.