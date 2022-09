Il Gruppo Merlo di Cervasca ricerca saldatori a filo continuo

Il Gruppo Merlo, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di macchine operatrici e sollevatori telescopici per l’edilizia, l’industria, l’agricoltura, ricerca per il suo stabilimento di S. Defendente di Cervasca (CN) addetti saldatori a filo continuo.



REQUISITI

Si richiede:

Profili con esperienza

Scolarità in linea o qualifica professionale

Esperienza pregressa nella mansione

Gradita conoscenza del disegno meccanico



Tirocinanti/Profili senza esperienza:

Scolarità in linea o qualifica professionale



ORARIO DI LAVORO

Giornaliera o su tre turni



TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Il contratto sarà somministrato in funzione del profilo e dell’esperienza acquisita dal candidato.

Per candidarsi il canale ufficiale è la sezione LAVORA CON NPOI del sito MERLO.COM



Di seguito il link: https://www.merlo.com/ITA/ITA/ita/lavora-con-noi.