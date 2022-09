Il "Benvenuto autunno” di Pian Munè di Paesana

Il sole è tiepido, le foglie iniziano a tingersi di mille sfumature e le montagne si vestono degli splendidi colori autunnali, incorniciando di rosso, giallo e verde la bianca neve che si è posata in questi giorni sul nostro Monviso.

Tra gli energici colori autunnali, al Rifugio di Pian Munè non ci si ferma mai: aperti tutti i giorni per gustare i piatti stagionali o la tipica polenta o godersi una calda merenda ammirando il panorama che cambia colori. Non solo, tutti i weekend del mese tanti eventi dedicati alla stagione!

Sabato 1 ottobre 2022: Tour del Foliage con le Ebike

In collaborazione con Valle Po ebike experience, Tour tra i boschi della Valle Po per ammirare il Foliage con arrivo a Pian Munè per il pranzo al rifugio e discesa al pomeriggio con panorama sulla pianura. Quota comprensiva di: noleggio ebike–guida–pranzo al rifugio a 60 euro (senza noleggio 30 euro). Per tutte le info e le prenotazioni contattaci al numero 3286925406 (anche whatsapp) o via mail a info@pianmune.it

Sabato 1 ottobre 2022: Cena a tema, “I funghi”

Un menù degustazione al sapore di funghi di stagione dall’antipasto al secondo con calice di vino!

28 euro. Al Rifugio Pian Munè a quota 1535 metri.

Alle 18 passeggiata fungaiola nel bosco (adatta a tutti) per conoscere tante curiosità sul misterioso mondo dei funghi. Prenotazione gradita al numero 3286925406 (anche whatsapp)

Domenica 2 ottobre: Il Gioco spontaneo nel Bosco

Laboratorio didattico per bambini nel Bosco della Trebulina alle ore 14 con partecipazione gratuita A merenda: Frittelle di Mele e Mundaj.

Domenica 2 ottobre: passeggiata dedicata al bramito del cervo con cena in Rifugio

Ritrovo alle 17 per addentrarsi nel bosco con guida naturalistica per ascoltare il forte richiamo stagionale dei cervi. Rientro in rifugio a valle intorno alle 19-19.30 per gustare la cena tipica con antipasto, polenta, dolce e calice di vino. Costo complessivo cena + passeggiata 25 euro.

Per i bambini, possibilità di scegliere Menù Bimbi a 10 euro (passeggiata gratuita).

Prenotazione gradita al numero 3286925406 (anche whatsapp)