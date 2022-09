A Dronero la 1^ edizione della “Maratona Alzheimer in 100 piazze”

Un gesto concreto di sensibilizzazione, vicinanza e solidarietà. Dopo il grande successo, lo scorso 11 settembre a Cesenatico, dell'11^ edizione della Maratona Alzheimer e della Grande Marcia per i diritti delle persone con demenza (oltre 4.500 partecipanti), prende avvio la 1^ edizione della “Maratona Alzheimer in 100 piazze”.

Da Asti a Palermo. Tra le città che hanno aderito all'iniziativa anche Dronero, con l'ammirevole impegno dell'associazione Circolo Acli Caffè Alzheimer di Dronero. Attiva sul territorio da 17 anni, ha infatti raccolto il testimone della Maratona Alzheimer 2022 e ha organizzato per questo sabato, 1 ottobre, una camminata/corsa lungo le vie della città.

Il ritrovo è previsto piazza Martiri della Libertà alle ore 13.30, ora a partire dalla quale inizierà la vendita dei pettorali, e la partenza alle ore 15.30.

“Ognuno al suo passo” sarà il motto della giornata! Non sono richieste doti sportive, ma piuttosto un sincero desiderio di sostenere le persone con demenza e chi si prende cura di loro.

Si potrà partecipare con una donazione di 5€, ricevendo il manuale sulla prevenzione delle demenze. Donando invece 10€ si riceveranno due pacchi di pasta “Alce Nero” e una presina Colisée. Con una donazione di 12€, si avrà invece la maglia ufficiale dell'XI edizione della Maratona Alzheimer.

Le offerte ricavate saranno destinate alla ricerca, ad opera di Fondazione Maratona Alzheimer, e sosterranno le attività del Caffè Alzheimer. Sabato, in piazza sarà inoltre allestito un banchetto, per poter conoscere meglio l'associazione ed i suoi tanti progetti. Importante, tra essi, quello in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Dronero: ad essere coinvolte le nuove generazioni, fornendo gli strumenti conoscitivi utili e facendo capire loro l'importanza di una corretta informazione, sul piano culturale ma anche umano.

La camminata è organizzata grazie alla generosa collaborazione dell’associazione sportiva Dragonero, agli sponsor Tuttostampa Lab., l’assicurazione Botanica, Alce Nero, il Comune di Dronero e la BCC di Caraglio.

Info su www.maratonaalzheimer.it Per prenotazioni inviare il messaggio con su scritto Maratona Alzheimer ed a seguire il proprio nome e cognome a Michela Re (tel. 3337916792).