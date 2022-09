Lite tra due passeggeri su un mezzo pubblico a Cuneo: interviene la Polizia

Attimi di tensione e rallentamenti al traffico per qualche decina di minuti in corso Francia a Cuneo, dove intorno alle ore 19,15 di oggi (mercoledì 28 settembre) sono intervenute le volanti della Questura ed alcune pattuglie della Polizia Locale in seguito alla segnalazione di una lite che stava degenerando su un mezzo pubblico.

A quanto si apprende un uomo avrebbe importunato una ragazza ed in suo aiuto sarebbe intervenuto un altro passeggero tentando di farlo desistere.

Dalle prime parole la lite sarebbe poi degenerata e l’autista del mezzo, trovatosi in difficoltà, avrebbe chiamato la polizia per evitare ulteriori problemi.

Giunti sul posto i poliziotti hanno identificato i protagonisti de riportato la calma. Si sta procedendo alla verifica dei fatti.