A Cuneo Confindustria riflette su economia circolare e sostenibilità: sotto i riflettori il mondo del 'packaging'

Economia circolare, impresa sostenibile e l'importanza del packing: questi gli argomenti al centro del convegno organizzato per oggi (giovedì 29 settembre) alle 10 nella 'sala Ferrero' della sede di Confindustria Cuneo.



Due panel previsti nel corso della giornata. Uno con la giornalista Franca Giusti, il past presidente CONAI Piero Capodieci, il presidente CORIPET Corrado Dentis e il docente del Politecnico di Torino Alberto Frache e il secondo una vera e propria tavola rotonda - moderata dal direttore generale di ReLife Enzo Scalia - con l'ad Roboplast srl Paolo Clot, il global packaging design director Ferrero Paolo Avogadro e il direttore dello stabilimento ReLife Recycling srl Edoardo Benassi.



Al centro degli interventi il cambio di mentalità comune sul concetto di sostenibilità, e le sue ricadute sull'impresa: la vita e le abitudini del consumatore sono cambiati profondamente e negli ultimi 150 anni, in Italia, la popolazione del centro nord è triplicata e quella del sud solo raddoppiata. Sono sempre più numerose, quindi, le fasce di popolazione con maggiore capacità di spesa. Non consumatori ma 'cittadini compratori', che con le proprie scelte in merito ai prodotti compiono prese di posizione politiche in senso stretto. Le stesse che si trovano a dover compiere le aziende nel proporre i prodotti stessi e il loro packaging (spesso considerato inutile e soltanto come rifiuto senza uno scopo, quando ovviamente così non è).



Gli interventi di Frache e Giusti

"Una rivoluzione, quella sostenibile, che deve riguardare il mondo produttivo, quello informativo e quello formativo in senso stretto al contempo - ha detto Frache nel proprio intervento - . Risulta quindi fondamentale l'utilizzo di certe parole, e l'assoluta chiarezza dei termini. Non si può prescindere dal considerare la sostenibilità scientifica come davbero dichiarabile solo se sostenuta da numeri inequivocabili, che ne identifichino il risparmio e i benefici in parametri oggettivi, altrimenti è soltanto uno slogan. Serve investire sulla ricerca dei materiali dedicati al packaging e pensare in ogni fase di realizzazione dei prodotti al riciclo delle materie plastiche e bioplastiche".



La giornata è anche valsa ai giornalisti presenti tre crediti formativi. Importante quindi l'intervento della Giusti, che ha trattato l'aspetto 'sostenibile' del mondo della comunicazione: "La comunicazione sostenibile sostiene, difende e rafforza l'informazione ma deve essere calata nel metodo e nei tempi che stiamo vivendo - ha detto - . Oggi l'informazione viaggia su canali molto diversi e variegati, ma deve continuare a prevedere e necessitare di un'attenzione all'etica, alla deontologia e alla verifica profonda, puntuale e immancabile delle fonti".



Cirio: "Sostenibilità driver del futuro imprenditoriale"

"Una mattinata di lavoro davvero interessante, svoltasi sotto il grande cappello della sostenibilità - ha detto Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo, in apertura dei lavori - . Il sistema delle PMI ha bisogno di un trasferimento culturale profondo, già in atto, per mettere in piedi azioni legate alla sostenibilità; qualunque imprenditore ha capito, ormai, che è il driver su cui immancabilmente si imposteranno tutte le azioni future. In questo senso il packaging ci coinvolge profondamente, come tema, sia come imprenditori che come consumatori: proporre e far scegliere un prodotto è oggi una scelta etica, non solo dettata dal marketing, come in passato".