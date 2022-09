Borgo, la commissione Urbanistica lavorerà sul piano urbano della mobilità ciclistica

A Borgo San Dalmazzo la Commissione Urbanistica lavorerà sul piano della mobilità ciclistica. La decisione è stata presa ieri sera, mercoledì 28 settembre, in consiglio comunale a seguito di una mozione presentata dal consigliere Pierpaolo Varrone (Borgo per tutti)

“La qualità della nostra città potrebbe migliorare con una scelta di pianificazione di percorsi ciclabili. Dobbiamo fare lo sforzo di studiare non solo percorsi di transito attraverso Borgo, ma proprio una mobilità locale che vada a rispondere alla necessità di sicurezza del cittadino. E poi lavorare sull'aspetto educativo, a partire dai più piccoli che possano andare ad esempio a scuola in sicurezza in bici. Ecco perché proponiamo l'adozione di un piano urbano della mobilità ciclistica assegnando questo compito ad una commissione specifica come quella urbanistica”, ha esordito Varrone.

Una proposta che ha trovato concorde tutta la maggioranza.

“Ci siamo già portati avanti - ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica Francesco Rosato -. Abbiamo richiesto la mappatura completa di Borgo sulle ciclabili esistenti e di quelle previste sui programmi precedenti e mai eseguite. Questo proprio per fare una programmazione”

“Ben venga lo studio per migliorare il passaggio delle biciclette”, ha aggiunto l'assessore ai Lavori Pubblici Armando Boaglio.

“Mi trovo molto d'accordo su questa proposta” – fa eco la vicesindaca Clelia Imberti, facendo riferimento anche al Piano Regionale della Mobilità Ciclistica.

“Una proposta assolutamente condivisibile e ritengo idoneo che lo studio venga inserito nei lavori della commissione urbanistica”, ha concluso Robbione.