Sport e beneficenza per Casa do Menor a Chiusa Pesio

Domenica 9 ottobre dalle ore 14, nella palestra comunale di Chiusa Pesio, si terrà il torneo di pallavolo organizzato per l'associazione Casa do Menor, con il supporto di "Idee Fresche", la consulta giovani di Chiusa Pesio. Per iscriversi contattare il numero +39 347-5283972.

Il ricavato sarà totalmente devoluto all’associazione Casa do Menor Italia Onlus, ente fondato da Padre Renato Chiera, sacerdote monregalese che da più di 40 anni si trova nelle periferie più violente a fianco dei "meninos de rua". Molti bambini e giovani nel mondo nascono in una società crudele, ingiusta ed escludente. Crescono senza l’amore della famiglia, senza prospettive e sono condannati alla strada, all’abbandono, alla violenza, alla droga, alla criminalità e alla morte precoce. La Casa do Menor è nata per entrare in questa tragedia dei figli non amati, attraverso l’accoglienza e case famiglia, la formazione professionalizzante per imparare un mestiere, l’educazione, la gestione di asili, l’animazione culturale e sportiva e progetti di educativa di strada nelle periferie più abbandonate. Recentemente oltre al Brasile l’associazione è attiva anche in Guinea Bissau, portando le attività di formazione ed educazione e la propria presenza, restituendo la possibilità di sentirsi davvero amati.



In 30 anni di presenza sul territorio brasiliano, abbiamo aiutato oltre 100 mila bambini, adolescenti e giovani. Da fine 2020, la Casa do Menor è entrata nel monastero di San Biagio, un centro benedettino dalla storia millenaria, immerso nella Riserva Naturale di Crava-Morozzo, dove ha portato le sue attività e la sua sede e sta nuovamente animando questa eccellenza del territorio.

Questo torneo, nato dalla collaborazione con la Consulta giovani di Chiusa Pesio e le giovani volontarie di Casa do Menor, ha lo scopo di far conoscere la missione dell’associazione ad un più ampio pubblico possibile. Sarà infatti l’occasione per raccontare e illustrare i progetti dell’associazione, e alle persone che parteciperanno verrà fatto omaggio del libro Meninos de Rua di Padre Renato.

I premi per le squadre vincitrici saranno invece prodotti della linea di cosmetici Boa Carisia, cosmetici della Reynaldi costruiti insieme a Casa Do Menor a partire dal miele prodotto nel monastero di San Biagio dalla Comunità La Gorra.

Iscrizioni entro il 7 ottobre 2022, costo a persona 12 euro (iscrizione a squadre), il cui intero ricavato verrà destinato ai progetti di Casa do Menor. Al fine di equilibrare la rappresentanza di genere, occorre che almeno 2 componenti della squadra appartengano al genere meno rappresentato (in una squadra a maggioranza femminile, due maschi, in una a maggioranza maschile, due femmine).

Fare sport fa bene, e questa volta anche di più!

Per info e per iscriversi contattare +39 347 5283972.