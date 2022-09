Wonderful al Salone del Gusto: le nostre eccellenze in vetrina

Salone del Gusto 2022 è l’evento mondiale dedicato al cibo buono, pulito e giusto, celebrato a Torino dal 22 al 26 settembre scorsi, per la prima volta nella location del Parco Dora.

Protagonisti della kermesse, che ha sviluppato il tema della rigenerazione attraverso il cibo e le sue filiere, anche gli oltre 600 produttori italiani e internazionali che hanno presentato il meglio delle produzioni dei rispettivi territori e Paesi.

Tra di essi, ha costituito una vetrina eccezionale per le eccellenze del nostro territorio - proposte a una platea cosmopolita e variegata – la presenza di Wonderful Alba Bra Langhe Roero, la società consortile che vede partner le Città di Alba e Bra, le rispettive Associazioni Commercianti, in collaborazione con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. All’edizione 2022 hanno partecipato anche l’Associazione Tartufai di Alba e l’Associazione Tartufai delle Rocche del Roero.

Wonderful, nata per promuovere il territorio albese e braidese nell’ ambito di eventi internazionali (da Expo 2015 a Cheese, dal Salone del Gusto alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba), ha accolto presso la propria area espositiva centinaia di visitatori animati da curiosità ed allettati dall’accattivante proposta, costituita dalle degustazioni della Salsiccia e dei Formaggi di Bra, della Nocciola Piemonte IGP delle Langhe, dei ravioli del plin in abbinamento al Tartufo Bianco d’Alba, complice l'avvio concomitante della stagione di raccolta del pregiato fungo ipogeo. Naturalmente non è mancato il connubio con i grandi vini del territorio, a corroborare un momento di forte promozione dell’autunno albese e dei suoi innumerevoli eventi enogastronomici.

"Siamo molto soddisfatti del riscontro ottenuto – commenta Mario Fugaro, presidente di Wonderful – e di come la partecipazione della nostra realtà quale protagonista di un evento di portata internazionale come il Salone del Gusto, che ha registrato la presenza di oltre 350.000 visitatori, abbia costituto un’occasione promozionale di indubbio valore, richiamando i riflettori sulle nostre eccellenze enogastronomiche e sull’imminente autunno che rappresenta un momento turisticamente molto importante dell’anno per Alba Bra Langhe Roero. Ringrazio tutti i partner, il cui lavoro corale ha dato buoni frutti, costituendo una proposta interessante, attuale e creativa".