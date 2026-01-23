Presidente e direttore dell'ACI Cuneo ospiti del Rotary Club Alpi-Distretto 2032

Il presidente e il direttore dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli e Giuseppe De Masi, sono stati ospiti nei giorni scorsi del Rotary Club Porta delle Alpi – Distretto 2032, presieduto da William Brignone. Al centro della serata il tema della sicurezza stradale, con un approfondimento specifico dedicato alla convivenza tra automobilisti e ciclisti sulle strade, argomento di crescente attualità anche sul territorio cuneese.

Nel suo intervento, il direttore Giuseppe De Masi ha fornito ai numerosi soci presenti indicazioni pratiche e normative legate all’uso della bicicletta, richiamando l’attenzione sull’importanza del rispetto reciproco, della corretta distanza di sicurezza nei sorpassi e di comportamenti consapevoli da parte di tutti gli utenti della strada.

“Il confronto ha messo in luce come la sicurezza non sia solo una questione di regole – ha sottolineato il direttore Giuseppe De Masi – ma soprattutto di cultura della mobilità, fondata sulla condivisione degli spazi stradali e sulla tutela degli utenti più vulnerabili”.

L’incontro ha inoltre posto le basi per una possibile collaborazione futura tra Rotary Club Porta delle Alpi e Automobile Club Cuneo, con l’obiettivo di supportare il tema dell’educazione alla sicurezza stradale attraverso iniziative e incontri dedicati soprattutto ai più giovani. Un impegno concreto che guarda alla prevenzione e alla formazione, nella convinzione che la sicurezza si costruisca prima che avvengano gli incidenti, promuovendo consapevolezza, rispetto e responsabilità.