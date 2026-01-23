Sostenere la bellezza per creare comunità: la Fondazione CRC sostiene 125 progetti con 4.6 milioni

Oltre 4,6 milioni di euro a disposizione del territorio con i bandi Spazi Belli e Patrimonio Culturale

Con la delibera dei bandi Spazi Belli e Patrimonio Culturale, la Fondazione CRC conferma il proprio supporto alla comunità provinciale nell’ambito strategico della Bellezza.

Attraverso queste due iniziative, vengono messe a disposizione del territorio oltre 4,67 milioni di euro a sostegno di 125 progetti promossi da enti e associazioni.

- Bando Spazi Belli: 2.273.500 euro di contributi a sostegno di 63 progetti su tutto il territorio provinciale dedicati a promuovere e migliorare il benessere delle comunità attraverso la creazione di spazi belli dove vivere e svolgere le proprie attività quotidiane.

Il bando ha sostenuto sia interventi strutturali sia acquisti di arredamenti e attrezzature, con l’obiettivo di rendere maggiormente accoglienti per tutti i cittadini gli spazi di socializzazione, gli spazi di cura e gli spazi di sport.

- Bando Patrimonio Culturale: 2.453.000 euro di contributi a sostegno di 62 progetti dedicati a recuperare e valorizzare il patrimonio culturale attraverso iniziative che ne migliorino l’accessibilità fisica, cognitiva, sensoriale e sociale. Il bando ha previsto 6 misure, secondo le indicazioni emerse dall’approfondimento “Manifesta bellezza” (pubblicato nel 2024 e disponibile all’indirizzo https://fondazionecrc.it/wp-content/uploads/2024/07/ManifestaBellezza_Editorial_Interni_Webcompresso.pdf): questa scelta ha l’obiettivo di sollecitare il territorio a candidare progetti anche su beni dell’ambito produttivo, educativo e sociale, fortificato, di interesse religioso, e conferma l’attenzione ai beni artistici mobili e ai beni paesaggistici.

“La bellezza è uno degli ambiti strategici che la Fondazione CRC ha scelto all’interno del Piano Pluriennale come guida per le proprie iniziative: con la delibera di questi due bandi tematici sosteniamo gli enti del territorio che, proprio mettendo al centro delle loro azioni la bellezza, contribuiscono ogni giorno a rinsaldare il senso di comunità, prendersi cura delle persone e valorizzare il grande patrimonio culturale dei nostri territori” commenta Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC.