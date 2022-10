Può risultare essere molto interessante per tante persone parlare dall'argomento degli elementi elettrici auto perché facciamo riferimento a quelle persone che vogliono portare la macchina per la rottamazione e demolizione e si mettono a cercare in un elenco di centri di raccolta autorizzati autodemolitori E allora ce ne sono tanti e compri una cosa dovrà controllare se sono iscritte all'albo dei gestori ambientali e poi ne capiremo il motivo.

Questo perché forse magari non ci pensiamo ma quando parliamo di rottamazione parliamo di riciclo perché la maggioranza delle componenti possono essere riciclati anche queste componenti elettriche le possiamo prendere in considerazione come primo elemento la batteria elettrica, ma prima di tutto gli esperti nel settore dovranno estrarre la carcassa della macchina ed eliminare tutti i liquidi che sono pericolosi per l'ambiente e recuperare più componenti possibili

Anche perché queste componenti potranno essere catalogati prima di tutto e magari pure online come pezzi di ricambio per quelle persone che non trovano dei pezzi sul mercato e che avrebbero una grande occasione perché magari poi pezzi non li trovano da nessun'altra parte.

E comunque a dirla tutta a parte la questione ambientale per una persona non ha senso che nessuna macchina in garage o addirittura abbandonarla in un parcheggio pubblico con il rischio anche di essere sanzionati perché magari in quel posto non possono tenerla o perché c'erano le pulizie delle strade per qualsiasi altro motivo.

E comunque queste imprese nel settore offrono anche il servizio di ritiro a domicilio e che vengono con il carroattrezzi a prendere la macchina o la moto o quello che è, se non possiamo portarla perché magari non riusciamo nemmeno a mettere a moto perché ormai è completamente inutilizzabile.

Tra l'altro poi in genere le spese sono molto basse e sarà qualche bollo al massimo poi qualche modo da compilare e comunque una macchina quando non funziona più se non la si rottama praticamente viene considerato come un rifiuto ingombrante quando si paga i rifiuti non è il massimo a questo paese.

Non dobbiamo rimanere attaccati alla alla nostra macchina che non funziona

Quello che dicevamo nel titolo di questa seconda parte è molto importante da prendere in considerazione perché molte persone rimangono attaccate alla loro macchina perché magari sono legati affettivamente più che gli ricorda dei viaggi con amici o con persone care In generale come partner, familiari e quindi fanno fatica a disfarsene.

Ma in realtà comunque i ricordi rimangono e non c'è bisogno di una macchina e tra l'altro quando noi gliela portiamo ci rilasceranno un certificato di rottamazione che ci toglierà un gran peso perché non avremo più responsabilità di nessun tipo rispettò alla nostra macchina e quindi nessuna responsabilità penale, civile e amministrativa in poche parole.

Un unico problema che potremmo avere con la nostra macchina è sottoposta un fermo amministrativo perché in quel caso non è detto che la potremo rottamare almeno che non dimostriamo che ormai comunque non sarebbe inutilizzabile quindi non può essere usata da nessun creditore.