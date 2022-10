Un grave incidente si è verificato, nella notte a Bastia Mondovì, dove - intorno alle 3.15, per cause tuttora in via di accertamento - un'auto è uscita di strada, ribaltandosi, lungo la fondovalle.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri di Mondovì, oltre a un'équipe del 118, per soccorrere la persona all'interno del veicolo, un uomo di 30 anni portato in un primo momento - in codice rosso - al pronto soccorso di Mondovì e poi trasferito al Santa Croce di Cuneo.