Fossano con Genola e Marene tra i Comuni campione per l'edizione 2022 del censimento permanente

Lunedì 3 ottobre riparte la nuova edizione nazionale del "Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni" che, come ogni anno, coinvolge un campione rappresentativo di famiglie italiane.

Tra gli altri il Comune di Fossano, insieme con tutte le sette sorelle ad eccezione di Saluzzo, e, nel Fossanese, Genola e Marene, sono città campione per il 2022.

Le famiglie italiane coinvolte nella nuova edizione sono 1.326.995 appartenenti a un totale di 2.531 Comuni sull’intero territorio nazionale.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione italiana e di effettuare confronti con le situazioni pregresse e estere.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istituto Nazionale di Statistica è in grado di ottimizzare l'impegno del famiglie e di completare nei dettagli le informazioni in proprio possesso.

Il Comune di Fossano e l'Istat sottolineano che la partecipazione al Censimento è un obbligo di legge, ma rappresenta anche un’importante opportunità.

Come ricorda il dottor Barberini, responsabile dell'Uffici Censimento per la Città di Fossano, le famiglie coinvolte hanno ricevuto a casa preventivamente un documento informativo a firma del presidente dell’Istat contenente le credenziali per l'accesso all'apposito sito in cui inserire i dati richiesti.

Il periodo di compilazione scade il 7 novembre 2022, a seguito del quale termine, chi non avesse provveduto verrà personalmente contattato dall'ufficio comunale per procedere all'intervista in presenza o telefonica utile ad ottemperare all'obbligo suddetto.