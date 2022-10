"Emersioni Trascendenti", mostra dell'artista Moira Franco a Racconigi

Sabato 8 ottobre alle ore 17, negli spazi della Pinacoteca civica Levis Sismonda, a Racconigi, avrà luogo l’inaugurazione della Mostra Personale dell’artista Moira Franco. La rassegna, patrocinata dalla Regione Piemonte e dal Comune di Racconigi, è organizzata dall’Associazione culturale Carlo Sismonda APS, con il contributo di Fondazione CRT e la collaborazione di Progetto Cantoregi, SOMS e Tonicadv s.n.c.

Ideata e curata da Anna Cavallera, l’esposizione presenta una quarantina di opere scelte, tese ad illustrare il percorso espressivo realizzato dell’artista nel corso degli ultimi sette anni, dalle grandi tele ai lavori su agenda.

Moira Franco nasce a Cuneo nel 1978 e nel 2002 si laurea in Pittura presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino; vive in una borgata in alta Valle Po e la sua arte è apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, in Italia e all’estero. Le sale espositive della Pinacoteca civica Levis Sismonda ospiteranno una selezione di importanti lavori appartenenti al ciclo pittorico “Iceberg”- volti del cuore immersi come ghiaccio nell’acqua, fluidi lattiginosi e simbolici - alternati alle opere delle serie “La que sabe”, “Martin of the sky” e “Ordo amoris”.

L’attenzione di Moira Franco procede sui binari di proiezioni catartiche introspettive, si sofferma sui volti definiti con la penna a sfera, la biro Bic, ora unita all’acrilico, all’acquerello, ora al bitume o al pastello, sottolineando la prepotente attrazione per la figura umana, al volto e le sue straordinarie ed intense gamme espressive.

Per tutta la durata della mostra sarà proiettata l’animazione realizzata dalla Franco nel 2017 per il docufilm “Viaggio al Belgio” di Mattia Napoli. 2 «Per la Città di Racconigi è una grande soddisfazione poter proseguire la stagione espositiva dedicata all’arte contemporanea messa in campo dalla Pinacoteca civica Levis Sismonda, con l’inaugurazione dell’esposizione dedicata a Moira Franco.

Dopo il successo della mostra personale dell’artista racconigese Giancarlo Giordano, la rassegna “Emersioni trascendenti” rappresenta una felice occasione per indagare una delle personalità artistiche più apprezzate del territorio, una pittrice di grande talento e straordinaria capacità espressiva che da tempo è invitata ad esporre presso note istituzioni culturali non solo italiane, ma anche internazionali.

"La Città di Racconigi punta sulla tutela, sulla promozione e valorizzazione dell’arte moderna e contemporanea quale fattore di sviluppo sociale e mi auguro che questa mostra possa costituire un’occasione di accrescimento culturale, soprattutto per le nuove generazioni", commenta Valerio Oderda, sindaco di Racconigi.

"La ricerca espressiva di Moira Franco si concretizza nei ritratti e negli autoritratti di profondo spessore psicologico, affiancati da realtà oggettuali, da uno scomposto campo simbolico. Il suo cammino stilistico, complesso e raffinato, esalta contemporaneamente la disegnatrice “cantadora”, assecondando volumi e colorismo.

Non troviamo restituzioni, copie o prototipi classici, né stilemi riesumati dal passato: la fantasia, l’estro, il vero specchiato dell’anima e dello sguardo della Franco diventano protagonisti. Il ductus passa e ripassa, definisce, scurisce, alleggerisce, ricerca volume, trasforma elementi anatomici in volti unici e riconoscibili che emergono da universi sommersi, dal ventre alla pelle, attraverso la meraviglia delle rughe, la luce e le ombre.

Accanto, la grammatica dell’inconscio traccia figure alchemiche di animali selvatici, costellazioni geometriche, organi umani ed immagini archetipe che trascendono il visibile andando incontro ad dimensioni sapienziali ed ancestrali: tracce, metafore surreali che traducono profondi universi interiori, composizioni armoniche tra cromatismi evanescenti e lumeggiate trame epidermiche" - dichiara invece Anna Cavallera, curatrice della mostra e direttrice della Pinacoteca civica Levis Sismonda.

Orari: sabato ore 14.30 – 18.30; domenica ore 10 – 18.30. Visite guidate su prenotazione; possibilità di aperture straordinarie su prenotazione per gruppi e scolaresche. Info: Ufficio turistico di Racconigi (visitracconigi@gmail.com - 392/0811406); Associazione Culturale Carlo Sismonda APS (associazionesismonda@gmail.com). Sito: www.pinacotecalevisismonda.it