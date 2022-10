A Rossana grande successo per la 55ª edizione della Sagra della Castagna e del Fungo

Lo scorso fine settimana, a Rossana, si è tenuta 55ª edizione della Sagra della Castagna e del Fungo. Come da tradizione, la giornata di festa e mercato è stata anticipata dalla presentazione del Bulerè e della Bela Barutera, le celebri maschere rossanese, impersonate quest’anno dalla coppia Mattia Armando e Mara Falco. Dopo i saluti di rito da parte delle autorità civili, capitanate dal sindaco Giuliano Degiovanni, il presidente Simone Monge ha aperto ufficialmente la 55esima edizione della Sagra rossanese.

La vendita dei funghi porcini, tutti rigorosamente locali, si è conclusa già nelle prime ore del pomeriggio, data la grande affluenza di compratori. Durante il pranzo al Pala Sagra i volontari della Pro Loco hanno servito centinaia di porzioni di polenta e funghi, mentre nella piazza del paese i Mundajè rossanesi hanno distribuito quintali di caldarroste. Alto tasso di gradimento per tutti gli spettacoli musicali e danzanti svoltisi durante la giornata e per le tante interessanti mostre fotografiche, pittoriche e micologiche, allestite per le vie del paese.

Successo di pubblico anche per le due serate di venerdì 30 settembre, con la cena a base di funghi e castagne e il concerto dei 5° elemento e di DJ Mux, e quella di sabato 1° ottobre con l’attesissima esibizione di Dj Matrix, accompagnato dalla Dj Giulia Frencia e Dj Elia Tallone.

Anche quest’anno, dunque, la Pro Loco di Rossana registra un esito più che positivo, frutto di un lavoro continuo dei suoi volontari sempre più numerosi, in sinergia con le altre associazioni del territorio. L’ennesimo successo che pone le basi per permettere ai volontari di continuare in questa direzione, portando alto il nome di Rossana e dei suoi prodotti di eccellenza: il fungo porcino e la castagna “Bracalla”.