A partire dalle piste, Limone Piemonte è pronto affrontare la stagione invernale

Nella serata di lunedì 3 ottobre 2022, presso la sala consiliare del Comune di Limone Piemonte, si è tenuta una riunione con i rappresentanti del comparto produttivo locale per discutere sulle problematiche e sulle questioni legate al comparto turistico in vista della stagione invernale 2022-23.

All’incontro, promosso dall’Amministrazione comunale, erano presenti oltre al sindaco, alla Giunta e ad alcuni consiglieri comunali, anche le società di gestione degli impianti sciistici limonesi, Lift Spa per il comprensorio Riserva Bianca e Sciovie San Secondo Srl per il Maneggio, insieme ai rappresentanti delle categorie produttive coinvolte nella gestione dell’accoglienza turistica (scuole sci e sci club, esercenti, commercianti, albergatori, artigiani).

Durante la serata ci si è confrontati sulle difficoltà oggettive che il comparto neve si troverà a dover affrontare nella prossima stagione, anche in relazione agli impatti dovuti alla crisi energetica. Dopo ampio dibattito, si sono valutate le possibili soluzioni alle problematiche emerse e l’incontro si è concluso con la determinazione generale di perseguire il futuro con coraggio e propositività.

“La serata ha rappresentato un momento di dialogo con gli operatori turistici limonesi e di condivisione di proposte, perché crediamo che sia importante farci trovare pronti per accogliere i turisti invernali al meglio - ha dichiarato il sindaco di Limone Massimo Riberi -. L’incontro voleva essere anche un modo per sciogliere i dubbi legati alle aperture degli impianti, riguardo i quali i soggetti interessati hanno ribadito il massimo impegno per permettere il regolare avvio della stagione e dare continuità all’attività”.

“La stagione invernale ci porrà davanti a nuove sfide, ma siamo affrancati dalla consapevolezza che il Governo centrale sta operando per fornire il proprio sostegno al comparto della neve, coscienti che dovranno essere messi in atto concreti provvedimenti per sostenere tutte le attività energivore – ha aggiunto Riberi -. Dal canto suo, il comparto produttivo del paese ha confermato la propria volontà di mettersi in gioco e di impegnarsi per contribuire al miglioramento dell’offerta turistica limonese”.