Briga Alta ancora senza copertura telefonica, il sindaco: "È un problema di sicurezza, siamo in trattativa con un gestore" [VIDEO]

Un problema atavico quello della mancanza di segnale telefonico a Briga Alta, uno dei comuni più piccoli d'Italia che, in quasi tutte le sue tre frazioni, è privo di segnale.

L'amministrazione si è impegnata per portare compimento i lavori della linea elettrica, ma manca il gestore telefonico.

"Un problema non solo per la gestione delle attività quotidiane - spiega il sindaco Federica Lanteri, eletta nel 2020 - ma anche per la sicurezza. La maggior parte del comune è scoperto e non c'è segnale, in particolare a Upega e Carnino, due delle tre frazioni che, insieme a Piaggia, compongono il paese. In più è rimane scoperta buona parte dell'Alta via del Sale, molto frequentata in estate dai turisti".

Il Comune si è fatto carico della realizzazione della linea elettrica con relativo traliccio che servirà per il servizio telefonico.

[VIDEO CHRISTIAN FLAMMIA]

"Siamo in trattativa con un gestore che però sta avendo dei problemi per i costi delle forniture - spiega Lanteri - Purtroppo la situazione non si è ancora sbloccata e pesa sempre di più. Abbiamo già avuto un incontro in regione con l'assessore Marco Gallo, lo scorso mercoledì 9 luglio, e si è interessata al caso anche l'Uncem. Speriamo di riuscire ad trovare una soluzione entro il 2025".