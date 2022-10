Nasce Confimi Industria Insubria, Franco Colombo è il presidente

Confimi Industria cresce e amplia la propria rappresentanza anche nella regione dell’Insubria rappresentando le piccole e medie imprese manifatturiere e dei servizi connessi all’impresa inizialmente nelle province di Como, Varese e nei cantoni svizzeri di Ticino e Grigioni.

Nasce così la territoriale di Confimi Industria Insubria guidata da Franco Colombo, imprenditore che opera nel settore metalmeccanico e nei servizi per le imprese. Colombo è titolare della Com.Unica, socio della Graysin e della SIIC. Laureato in Economia Aziendale all’Università Liuc, è Docente Universitario presso la Lum e coordinatore scientifico del Master in International Business e Global Innovation.

L’Insubria è una zona a ricca vocazione manifatturiera che ha trovato la sua naturale casa in Confimi Industria condividendo gli obiettivi di rappresentanza degli imprenditori con i quali la Confederazione vanta un costante filo diretto a livello territoriale e nazionale.

Direzione condivisa dal presidente di Confimi Insubria, Franco Colombo: «Sono felice di fondare Confimi Industria Insubria in un momento così decisivo per il futuro delle imprese del nostro territorio che sempre hanno saputo interpretare le sfide, anche impossibili, della congiuntura internazionale. In Confimi Insubria lavorerò assieme ai colleghi di giunta Roberto Boccardi Amministratore Unico della Art Tech Srl (Vicepresidente), Massimiliano Barbieri Amministratore della BG Impianti srl (componente di Giunta e coordinatore della categoria meccanica), Simone Pintori Amministratore Unico della One-Mode Consulting Srl (componente di giunta con delega all’internazionalizzazione), Andrea Sansilvestri della omonima attività imprenditoriale (componente di giunta con delega ai servizi e allo sviluppo associativo) e al Direttore Ing. Pietro Bonfiglio. Quello di Confimi Industria è un sistema che per scelta dà attenzione all’impresa e la mette al centro delle proprie attività Istituzionali rivendicando con forza quel ruolo manifatturiero che in troppi hanno dimenticato nella rappresentanza datoriale».

La Struttura ha già due sedi operative a Busto Arsizio (VA) e a Como.

A dare il benvenuto al presidente Colombo e agli imprenditori dell’Insubria è il presidente nazionale di Confimi Industria, Paolo Agnelli: «Siamo felici che il nostro modo di fare rappresentanza sia un modello sempre più apprezzato e condiviso dai colleghi imprenditori e la nascita di Confimi Insubria è un ulteriore passo avanti, un importante riconoscimento e siamo grati per questa fiducia. La manifattura italiana si appresta ad affrontare sfide difficili, oserei dire inverni gelidi, ma insieme possiamo lavorare a proposte che realmente rispecchiano le necessità della nostra industria. Benvenuti ai colleghi dell’Insubria e un grande augurio di buon lavoro a Franco Colombo».