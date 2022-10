A Cuneo e Mondovì aperte le iscrizioni per diventare infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana

Presso la sede degli Ispettorati II.VV. dei Comitati CRI di Cuneo e di Mondovì, sono aperte sino al 30 novembre 2022 le iscrizioni al corso di formazione per diventare “Infermiera Volontaria”. Per accedervi occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età compresa tra i 18 e i 55 anni e diploma di scuola media superiore.

Il corso, di durata biennale, ha lo scopo di preparare operatori sanitari in ambito CRI e Forze Armate con conoscenze scientifiche e tecniche attuali, necessarie a svolgere le funzioni connesse con l’assistenza infermieristica generale, con una particolare formazione nell’ambito dell’emergenza.

Le “Crocerossine”, ausiliarie delle Forze Armate, oltre ad assicurare assistenza infermieristica nelle missioni umanitarie e di pace intraprese a livello nazionale ed internazionale assolvono i propri compiti istituzionali nell’ambito delle attività e funzioni della Croce Rossa, partecipando ai soccorsi in caso di calamità naturali ed altri eventi di emergenza, alle iniziative di educazione sanitaria, assistenza e prevenzione indirizzate alla popolazione, oltre che alla diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e dei principi del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Per informazioni circa i requisiti e le modalità di iscrizione alla scuola inviare una mail ai seguenti indirizzi:

Comitato CRI di Cuneo: isp.cuneo@iv.cri.it

Comitato CRI di Mondovì: isp.mondovi@iv.cri.it