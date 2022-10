Conclusa la prima fase dei lavori per il rilancio dell'Abbazia di Staffarda

Otto mesi dopo l’avvio dei lavori per il restauro e risanamento conservativo delle coperture della struttura, la F.O.M. - Fondazione Ordine Mauriziano , ha potuto presentare in tempo record la prima fase di un progetto più ampio, volto al rilancio e ala valorizzazione di uno dei più grandi monumenti medievali del Piemonte.

Primo importante passo per il recupero e la valorizzazione del complesso abbaziale di Straffarda .

La riqualificazione del complesso abbaziale e del borgo rurale di Staffarda - nell’ambito della partecipazione al Bando della Regione Piemonte per la valorizzazione del distretto UNESCO - è stata possibile in virtù dell'ubicazione del bene, compreso nel territorio della riserva della Biosfera transfrontaliera MaB del Monviso, gestita dal Parco del Monviso in collaborazione con il francese Parco del Queyras.

Gli interventi, partiti lo scorso 12 novembre, hanno interessato in particolare il ripristino delle coperture dell'abbazia per un costo totale di circa 962mila euro: 559.709 euro sono stati cofinanziati con i fondi FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) su un finanziamento complessivo di 769.963,51 a cui si aggiunge la quota di cofinanziamento da parte di FOM del 20%.

L'INTERVENTO