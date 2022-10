Pierparolo Rovero presenta "Cuneo bogia nen" al Festival dei Luoghi Comuni [VIDEO]

E' stata svelata questo pomeriggio, venerdì 7 ottobre, la personale di Pierpaolo Rovero Imagine All The People. Città, colori e punti di vista e, in particolare, l'opera Cuneo bogia nen che l’artista torinese ha realizzato ad hoc per l'edizione 2022 del "Festival dei Luoghi Comuni".

Nell’opera, Rovero riflette sulla dimensione della città, non solo come spazio, ma come atmosfera, luce e simbolo, suggerendo che l’interpretazione più diffusa del soprannome dialettale che viene dato ai cuneesi – titolo dell’opera – è solo un luogo comune.

Nel quadro si possono riconoscere moltissimi personaggi della Granda e di Cuneo, tra cui, presenti all'inaugurazione, Matteo Romano, Franco Arese, Diablo e Diego Colombari che si sono detti "emozionati per essere stati inclusi in un'opera d'arte".

La mostra, ad ingresso libero e gratuito, sarà visitabile fino al 30 ottobre (dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 18.30; aperta lunedì 11 ottobre).