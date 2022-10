Bra, progetto milionario per riqualificare il palazzetto dello sport

Il Comune di Bra mette in programma un importante intervento sul palazzetto dello sport di viale Risorgimento. "La struttura risale agli Anni Settanta ed è stata costruita all’avanguardia, tanto da farne una delle più importanti a livello regionale per l’attività sportiva. Dopo tutto questo tempo, è però naturale che ora necessiti di un intervento di riqualificazione energetica, per ridurre i consumi, e di messa in sicurezza", spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Luciano Messa.

Il progetto ha un costo complessivo di 3 milioni di euro, e potrebbe essere finanziato in parte grazie a un bando della Regione Piemonte in grado di coprire fino a 800 mila euro, a cui il Comune ha aggiunto 500 mila euro e a cui sono ulteriormente sommati interventi energetici ripagati dallo stesso Gestore dei Servizi Energetici. In questo modo si è arrivati a un potenziale di 1,6 milioni di euro da poter utilizzare in questa direzione e sono state dunque scelte una serie di opere realizzabili con tale somma, che riguardano soprattutto la riqualificazione energetica, come la sostituzione delle facciate e della copertura. Il progetto definitivo è stato così ora approvato per partecipare al bando, i cui risultati usciranno tra 2/3 mesi.

"Questo intervento assumerebbe oggi un triplice significato: l’ammodernamento della struttura, il risparmio energetico e una nuova estetica a un luogo che ogni anno ospita migliaia di ragazzi", commenta l’assessore.

Aggiunge il sindaco Gianni Fogliato: "Credo sia un ottimo progetto, e il bando della Regione un’ottima occasione. Il tema della riqualificazione energetica è importante sia per l’attuale situazione ma anche in vista di una gestione successiva per ridurre sempre di più i costi. La scelta del palazzetto è dovuta, oltre al fatto che è la più importante struttura sportiva cittadina, alla natura del bando, in cui bisogna indicare un luogo dove si svolgono più discipline, e la nostra corposa compartecipazione alle spese: abbiamo destinato una buona fetta dell’avanzo dell’Amministrazione".