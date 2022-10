Motogiro dai due volti per il Bemar Racing Team di Cuneo

Al Motogiro proposto agli appassionati di mototurismo dal Bemar Racing Team di Cuneo, hanno risposto una quarantina di conduttori, invogliati anche dalle favorevoli previsioni meteo.

La partenza è avvenuta puntuale alle ore 9,30 davanti al luogo di ritrovo, la Concessionaria Bianco Moto, con a capo Ricky Arnaudo, che ha accompagnato i partecipanti, una quarantina in tutto, lungo il percorso stabilito.

Attraversati velocemente i comuni di Vasco, San Michele Mondovì, Viola Castello e Garessio, il gruppo di mototuristi ha fatto tappa a Caprauna e, mente alcuni si recavano per il pranzo presso l’Osteria Millemetri, dove avevano preventivamente prenotato, gli altri si sono accontentati di un frugale pranzo al sacco.

Nel primissimo pomeriggio il multicolore serpentone si è diretto verso il Comune di Alto, dove era prevista una sosta per la visita del curioso “Giardino di Vanda”, per poi proseguire verso Castelbianco, con il borgo restaurato, nonché primo paese situato in provincia di Savona, scendendo poi fino a Zuccarello e transitando per Castelvecchio di Rocca Barbena, sentinella della Val Neva.

Nel pomeriggio le condizioni meteo sono cambiate ed i partecipanti al motogiro hanno toccato, nel viaggio di ritorno, i comuni di Calizzano, Bagnasco, Scagnello, San Michele Mondovì, Vasco e finalmente Cuneo, accompagnati da pioggia e nebbia.

I mototuristi sono tornati a casa un po’ bagnati, ma felici di aver potuto godere per gran parte di una bella giornata, che ha fatto loro conoscere dei paesi che forse non avevano mai visitato.