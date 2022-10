Con un coltellino contro il bodyguard che non lo fece entrare in una discoteca di Cuneo: condannato

Era stato denunciato per aver minacciato con un coltellino un bodyguard all’ingresso di una discoteca perché gli negò l’ingresso al locale. È accaduto a Madonna dell’Olmo, nella notte della Vigilia di Natale del 2021.

Il responsabile, un ragazzo di 22 anni di origini marocchine, è stato condannato nei giorni scorsi in Tribunale a Cuneo a tre mesi di reclusione, pena che il giudice ha sostituito con 6 mesi di libertà controllata.

Quella sera l’imputato, F.Z., si trovava in compagnia di due amici, uno dei quali appena quindicenne, e all’ingresso negato in discoteca da parte dell’addetto alla sicurezza, tirò fuori un coltellino di circa 17 cm come riferito in aula da un Carabiniere, poi sequestrato. “Non l’ho minacciato -si è difeso l’imputato-. Ero arrabbiato perché avevano picchiato il mio amico minorenne. Il coltello me lo ha dato un ragazzo che conosco solo di vista”. A confermare l’aggressione del minore, l’altro ragazzo in compagnia di F.Z., sentito come testimone: “Ho visto che hanno picchiato il nostro amico minore. F. non ha minacciato il buttafuori, ha solo gesticolato”.

Come spiegato dall’addetto alla sicurezza, l’accesso al locale era stato negato ai ragazzi a causa di problemi verificatisi in precedenza.