Piatti del territorio proposti dalle proloco di Lagnasco, Revello e Villa di Verzuolo

Durante le Fiera del Marrone, sabato 15 e domenica 16 ottobre, in piazza Europa vicino alla fontana, la Pro Loco di Lagnasco, Revello e Villa di Verzuolo allestiranno il loro villaggio con piatti e prodotti del territorio con proposte dall’antipasto al dolce

I commensali potranno gustare il Vitello tonnato, le Ravioles della Valle Varaita e L’agnolotto dla Vila proposti dalla Villa di Verzuolo, le deliziose frittelle di mele di Lagnasco, i prelibati persi pien e il sorbetto alla Pesca di Revello, il tutto accompagnato con della birra artigianale e i vini delle colline saluzzesi ascoltando della buona musica tradizionale piemontese.

Un’occasione anche per supportare il Castello Tapparelli D’Azeglio di Lagnasco candidato come bene storico al Censimento dei Luoghi del cuore Fai giunto alla XI edizione. I volontari dell’associazione “Riapriamo il Castello” saranno presenti in fiera con 2 postazioni per dare tutte le info necessarie per il sostegno della candidatura, inoltre si potranno conoscere i luoghi e le manifestazioni di tutti e tre i comuni presenti.

Un momento unico per gustare in tranquillità dei deliziosi prodotti a km. 0 e sostenere la preziosa attività delle Pro Loco sul territorio.