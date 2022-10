A Elva rubate quattro portine del sentiero sELVAtico

A Elva le portine del sentiero sELVAtico sono ora al sicuro per l'inverno. Utilizzando materiali e colori compatibili con l’ambiente del bosco, l'iniziativa dell'ormai passata primavera/estate organizzata dalla Pro Loco LA DESENO, aveva proposto a grandi e piccini di costruire delle porte di dimensione massima 20x30 cm.

Un vero successo! Ad essere creato era stato, in una parte del sentiero "A spass per lou viol", un tratto di bosco dove ogni creatura fatata ha trovato una casa in cui abitare: immaginando quale elfo, folletto, gnomo, fata, strega ci fosse dietro la porta, scritti su di essa il nome della creatura del bosco come anche una sua breve descrizione.

Brutte sorprese, però, nel corso dell'estate: "Quattro porte sono state pure rubate - raccontano dalla Pro Loco - di cui solo una recuperata e vari altri incidenti di percorso dovuti all'incontro/scontro con l'ambiguo mondo degli umani. Tanta gratitudine a chi ha invece camminato con capacità di meravigliarsi, di immaginare e con rispetto e a chi ha creato con personalissima fantasia dimore per gli abitanti dei tronchi."

E per il prossimo anno? Sapranno tutte le persone, qualora dovessero trovarsi nuovamente nella possibilità, dare valore alla parola "rispetto"?

"Chissà se la prossima primavera il piccolo popolo del bosco ci perdonerà e deciderà ancora di tornare ad abitare qui... Lasciamo che ci pensi l'inverno a portar consiglio."