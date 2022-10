A Savigliano un laboratorio per bambini con difficoltà di apprendimento

Aiutare i bimbi con difficoltà e disturbi specifici dell'apprendimento, con un occhio di riguardo al potenziamento di lingua e grammatica. È lo scopo del laboratorio che sta per partire al Centro educativo post-scolastico di Oasi Giovani, rivolto ai ragazzi fino alla quinta elementare.

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto “Nessuno resti indietro”, finanziato dal Fondo di beneficenza Intesa San Paolo e composto da tre azioni. Le prime due, già svoltesi nei mesi scorsi, erano un corso di psicomotricità per i più piccoli ed un laboratorio sulle emozioni. La terza misura riguarda ora proprio il potenziamento dell'apprendimento.

Il percorso, ai nastri di partenza, sarà suddiviso in fasce d'età, con tre gruppi: prima e seconda elementare, terza e quarta e poi le quinte. Ogni gruppo prenderà parte all'iniziativa per alcune ore a settimana, fino a fine anno. Operatori qualificati seguiranno i ragazzi negli aspetti dell'apprendimento in cui hanno più difficoltà, valorizzando le loro qualità e supportandoli anche nel superare le barriere linguistiche e di grammatica italiana.

Una prima parte del laboratorio è già andata in scena nel periodo da febbraio a maggio, sempre con le stesse modalità.

“Il nostro Centro educativo post-scolastico – afferma il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione – ogni giorno affianca nei compiti e nella crescita personale tanti bimbi e ragazzi del territorio. Rappresentiamo un sostegno, un appoggio: spesso la scuola e gli insegnanti si rivolgono a noi. Per esempio, accade quando un ragazzo non conosce la lingua e deve imparare l'italiano». Aggiunge: «Seppur non in attivo (le rette per chi frequenta sono agevolate, vista la finalità dell'ente, ndr), già normalmente il Centro educativo svolge una fondamentale funzione sociale. E in questo contesto, offrire un'ulteriore mano ai giovani studenti con difficoltà di apprendimento è un gesto che fa ancora più onore ai nostri operatori”.