Maxi intervento per la pulizia dell'Ellero: in campo oltre 80 volontari [FOTO]

A Mondovì è ufficialmente scattata la "fase due" per gli interventi di pulizia del fiume Ellero.

Questa mattina, sabato 22 ottobre, a partire dalle 7.30, i volontari della Protezione Civile Ana Mondovì, Protezione Civile comunali di Mondovì, Bastia Mondovì,Vicoforte, Niella Tanaro, San Michele Mondovì, Roburent, Briaglia, Clavesana, Villanova Mondovì, Piozzo, Carrù, Monasterolo Casotto, gruppo volontari protezione civile frazioni di Mondovì e alcuni afferenti a Confartigianato hanno dato il via alle operazioni.

I lavori iniziali hanno riguardato il tratto compreso tra i rioni Borgato e Breo, con un impegno di spesa di 25mila euro da parte del comune.

Le operazioni della seconda fase che proseguiranno nel pomeriggio di oggi e si concluderanno entro domani, domenica 23 ottobre, interesseranno la zona del ponte Nazionale Cavalieri d'Italia fino al ponte detto "dello Steirino", con l'obiettivo di mettere in sicurezza la città.

Un intervento necessario soprattutto per mettere in sicurezza la città in caso di bombe d'acqua e piene del fiume che consentirà anche di restituire decoro urbano alle diverse aree cittadine interessate: oltre a piante, sterpaglie e rami, i volontari hanno provveduto anche a raccogliere diversi rifiuti abbandonati (sacchi, parti di autoveicoli, taniche etc).

Il fogliame e il materiale legnoso verrà raccolto al termine dei lavori e, ove possibile, cippato per rendere più semplici le operazioni di pulizia.

I volontari si fermeranno per una breve pausa verso mezzogiorno per pranzare all'Istituto Casari Baracco, per poi riprendere i lavori nel pomeriggio.