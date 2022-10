Autunno con gusto, le eccellenze del cuneese sbarcano a Roma [VIDEO]

La tournée di "Autunno con gusto" fa tappa a Roma. Dopo il Salone del gusto di Torino e Bologna, continua il giro d'Italia organizzato dall'Atl di Cuneo per far conoscere lungo tutto lo Stivale le eccellenze della stagione autunnale in provincia Granda.

Padrone di casa un altro marchio che rende lustro al territorio cuneese come il birrificio Baladin, che ha ospitato la serata al suo locale Open di via degli Specchi. Qui la direttrice dell'Atl Daniela Salvestrin e la vicepresidente Gabriella Giordano hanno presentato al pubblico di operatori del turismo e della stampa i prodotti della terra e dell'artigianato locale, ma anche il ricco calendario di fiere, sagre e manifestazioni che ormai si ripete con successo da oltre vent'anni.

Grandi protagoniste le materie prime come la castagna, reduce dalla vetrina della Fiera del marrone, o il bue grasso di Carrù e il cappone di Morozzo, per non parlare della frutta e della verdura: il porro di Cervere, il peperone e la mela di Cuneo, i ceci di Nucetto. E poi ancora il prosciutto crudo di Cuneo, il Castelmagno e gli altri formaggi d'alpeggio, la torta al marrone di Cuneo, i cuneesi al rum.

Gioielli dell'agrigastronomia che l'hanno fatta da padrone anche nei piatti pensati dalla chef Alessandra Ingenetti, de La locanda del mulino di Valcasotto, proprio per far apprezzare ai presenti la qualità della produzione non solo con gli occhi, ma anche con il palato. E la soddisfazione con cui tutte le portate sono state gustate, nonché il lungo applauso finale, hanno testimoniato una volta di più come le realtà che danno lustro a Cuneo sanno farsi apprezzare e amare anche nel resto del Paese.