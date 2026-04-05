Boves pronta per la grande festa delle leve di Pasquetta

L'attesa è finita, domani Boves diventerà anche quest'anno per Pasquetta l'epicentro della festa delle leve, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Scenderanno in piazza i nati negli anni che terminano per 6 e per 1, accompagnati dall’entusiasmo di centinaia di partecipanti pronti a rinnovare una tradizione che unisce generazioni diverse.

Toccherà alla leva dei quarantenni gestire l’organizzazione e coordinando una giornata tra memoria, convivialità e senso di appartenenza alla comunità.



Il programma inizierà con il raduno per la colazione nei vari locali del centro, dove i diversi gruppi anticiperanno il proprio ritrovo prima delle celebrazioni ufficiali.

Alle 9.40 tutti i partecipanti si troveranno in piazza Caduti, da cui partirà la parata accompagnata dalle note della Banda Musicale “Silvio Pellico” La Rumorosa. Quest'anno faranno il loro primo ingresso alla festa sfilando in coda al corteo i ragazzi del 2011, entrando così simbolicamente in società. Il percorso si svilupperà tra le vie e le piazze del centro storico, non trascurando il tradizionale omaggio ai Caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale.



I festeggiamenti proseguiranno con la celebrazione della messa nella parrocchiale di San Bartolomeo, celebrata da don Dario Bottero. Seguirà l'iconica foto di gruppo per ciascuna leva, prima di concludere rispettivamente con pranzi conviviali nei ristoranti del territori.

Ma non mancherà il divertimento anche per i più piccini che potranno assistere allo spettacolo di Mago Trinchetto in piazza Italia. La manifestazione sarà infine presidiata dai volontari della Croce Rossa Italiana.

Anche per questa edizioni i numeri sono importanti avendo raggiunto 570 iscritti complessivi. Il gruppo più numeroso sarà quello del 1966, con 52 partecipanti. Saranno 45 i quindicenni presenti, mentre tre dovrebbero essere i rappresentanti della classe 1931.