Pasquetta in frazione Scaparoni di Alba organizzata dal Circolo Tanarito: ultimi posti disponibili, tra street food, musica e attività per tutti

Ultimi posti disponibili per aderire alla festa di Pasquetta 2026, organizzata dal Circolo Tanarito in località Scaparoni di Alba, nella zona della Panchina Gigante 14 in strada Scaparoni. Domani, infatti, lunedì 6 aprile, l’associazione trasformerà il Belvedere della frazione langarola in un punto di ritrovo per un debutto che vuole essere una splendida giornata da vivere all’aperto, tra buon cibo, musica e atmosfera conviviale.

Durante tutta la giornata sarà possibile passeggiare tra le bancarelle di artigianato locale, gustare proposte street food con BarbaQ e COJ e accompagnare il tutto con la birra del Boia Fauss e i drink firmati Langa Spirits. Spazio anche alle famiglie, con una merenda offerta per i più piccoli a base di pane e Nutella.La giornata si aprirà alle 11 e proseguirà fino alle 23.

Musica per tutta la giornata

La giornata sarà scandita dalla musica e dagli spettacoli: dal dj set di Moman Vibes al live super energico e divertente dei Lee Money. Grande ospite la Bologna Bridge Band, una brass band con uno stile unico, caratterizzato dalla spontaneità del jazz delle origini, arricchito da una buona dose di funk e hip-hop e contaminato da ritmi techno. Inoltre, per accontentare proprio tutti, ci sarà lo spettacolo del Collettivo Sciró, che coinvolgerà grandi e piccini.

Come partecipare Ticket acquistabili online. Promo a 15 euro (solo 100 disponibili) con accesso all'area comprensivo di un bicchiere di vino, un assaggio di grigliata di carne o cuoppo di fritto di pesce.

Promo a 7 euro, con accesso all'area comprensivo di un cocktail

Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere una mail a info@cojfood.it, contattare il 339/ 391 7031 o seguire la pagina Facebook e Instagram Street Parej- Circolo Tanarito.